Kdor zna, pač zna. Da Francesco Totti, eden najboljših italijanskih nogometašev tega stoletja in dolgoletni kapetan Rome, še zdaleč ni pozabil nogometnih veščin, je dokazal na prijateljski tekmi veteranov v Parmi. Totti, ki si je v nogometnem svetu izboril status ikone rimskega velikana, je pri 48 letih spektakularno s sredine igrišča premagal francoskega vratarja Sebastiena Freya, dolgoletnega tekmeca v serie A.

Francesco Totti just scored an absolute screamer from the centre circle at the age of 48 💥🤯



Poskrbel je za evrogol, ki je postal viralen na socialnih omrežjih. To je bil tudi najlepši trenutek atraktivnega srečanja, na katerih ni manjkalo starejših asov nogometa. Pomerili sta se ekipi AC Sombrero in FC Rabona. Za prvo so denimo poleg Freya med drugim nastopili tudi Javier Zanetti, Gianfranco Zola, Adriano, Dino Baggio, Luigi Apolloni (nekdanji trener Gorice) in Hernanes, za drugo pa poleg Tottija še Juan Sebastian Veron, Christian Panucci, Aldair ter številni drugi znani obrazi.