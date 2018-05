Nebo brez oblačka za poroko princa Harryja in Meghan Markle

Ob poostrenih varnostnih ukrepih bo poroko znotraj grajskega obzidja opazovalo več kot 2000 ljudi, še več deset tisoč obiskovalcev pa si bo mladoporočenca v živo ogledalo, ko se bosta s kočijo po obredu popeljala po Windsorju.Vremenska napoved po celi Angliji obljublja lepo in sončno vreme.

Meghan Markle je druga ameriška ločenka in prva nevesta z afroameriškimi koreninami, ki se bo poročila v britansko kraljevo družino.

Do oltarja jo bo danes opoldne po lokalnem času pospremil Harryjev oče, princ Charles, saj se oče neveste Thomas Markle zaradi zdravstvenih težav poroke ne bo udeležil.

Ob poti, po kateri se bosta mladoporočenca po obredu popeljala s kočijo, se že od jutra zbirajo številni domačini in turisti, da bi bili del dogodka.

Prvi gostje bodo na območje Windsorskega gradu prispeli že ob 9. uri po lokalnem času, kot zadnja pa bo prispela kraljica Elizabeta II., poroke se bo med drugim udeležil tudi njen soprog, princ Philip.

Par bo v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu poročil canterburyjski nadškof Justin Welby.

Here is the full text of the order of service for the #royalwedding of Prince Harry and Meghan Markle https://t.co/rOOZz8hLZ6 pic.twitter.com/LosC0xOlvy