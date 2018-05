Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolje oblečeni svatje kraljeve poroke #foto Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,64 termometer Avtor: Branka Grbin

Foto: Getty Images

Poroka princa Harryja in Meghan Markle je bila precej moden dogodek, kjer so zvezdniki in člani kraljevih družin pokazali, kako lepo se znajo urediti.