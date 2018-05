Navadni smrtniki, ki so se poročili v kraljevo družino #foto

Preden se je Charlene Lynette Wittstock leta 2011 poročila z monaškim knezom Albertom, sinom Grace Kelly in kneza Rainierja III., je bila olimpijska plavalka.

Masako Owada se sprva ni hotela poročiti z japonskim prestolonaslednikom, princem Naruhitom, sinom Michiko in Akihita, saj se je bala, da bo s tem ogrozila kariero diplomatke in omejila svojo svobodo. Ko jo je zasnubil tretjič, je le sprejela. Poročila sta se leta 1993.

Njuna hčerka, princesa Viktorija, je šla po sledeh staršev in se leta 2010 poročila z navadnim smrtnikom, svojim osebnim trenerjem Danielom Westlingom.

Sofia Hellqvist je bila manekenka in tekmovalka v resničnostnem šovu, preden se je leta 2015 poročila z Viktorijinim bratom, švedskim princem Karlom Filipom.

Švedska princesa Madeleine, sestra Viktorije in Karla Filipa, se je decembra 2012 poročila z ameriškim poslovnežem Christopherjem O'Neillom.

Rania Al-Yassin, ki se je rodila kot navadna smrtnica, je jordanskega prestolonaslednika, princa Abdullaha II., spoznala na neki večerji. Poročila sta se leta 1993, Abdullah pa je šest let kasneje postal kralj.

Sonja Haraldsen je imela več let skrivno zvezo z norveškim prestolonaslednikom, princem Haraldom. Harald je kasneje svojemu očetu, kralju, dejal, da se ne bo poročil z nobeno drugo, razen z njo, s čimer je ogrozil prihodnost norveške krone, saj je bil edini naslednik. Oče se je kasneje omehčal in dovolil poroko. Poročila sta se leta 1968.

Mette-Marit Tjessem Hoiby je norveškega prestolonaslednika, princa Haakona, sina Sonje in Haralda, spoznala na glasbenem festivalu v poznih 90. letih prejšnjega stoletja. Poročila sta se leta 2001.

Mary Elizabeth je danskega prestolonaslednika, princa Frederika, spoznala v pubu v Sydneyju v Avstraliji med olimpijskimi igrami leta 2000. Ostala sta v stikih, postala par in se štiri leta kasneje poročila.

Tatiana Blatnik, ki ima slovenske korenine, a je bila rojena v Venezueli in vzgojena v Švici, je bila prej zaposlena kot organizatorka zabav pri oblikovalki Diane von Furstenberg. Leta 2010 se je poročila s princem Nikolaosom, sinom odstavljenega grškega kralja.

Letizia Ortiz Rocasolano je bila novinarka in voditeljica poročil, preden se je leta 2004 poročila s španskim princem Felipejem. Kralj je postal deset let kasneje.

