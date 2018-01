Poroka princa Harryja bo britansko gospodarstvo okrepila za pol milijarde

Zahvaljujoč navalu turistov in proslavljanju po vsej državi zaradi poroke princa Harryja in Meghan Markle se bo britansko gospodarstvo maja okrepilo za skoraj 500 milijonov funtov, kar je približno 555 milijonov evrov.

Ker se bo priljubljeni princ poročil z nekdanjo ameriško igralko, bo to močno pripomoglo k britanskemu gospodarstvu. Foto: Getty Images

Odmevna kraljeva poroka prinaša zajeten prispevek britanskemu gospodarstvu. Nazadnje se je tako izkazalo aprila 2011, ko sta pred oltar stopila princ William in Kate Middleton. Velika Britanija je zaradi njune poroke zabeležila kar 350 tisoč turistov več kot v enakem mesecu leto prej.

Podoben scenarij pričakujejo tudi maja letos, ko si bosta večno zvestobo obljubila Williamov mlajši brat, princ Harry, in njegova ameriška zaročenka Meghan Markle. Pri podjetju Brand Finance, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem, so že ocenili, da bosta Harry in Meghan britansko gospodarstvo okrepila za približno 500 milijonov funtov (555 milijonov evrov).

Preberite še: Kako bosta princ Harry in Meghan Markle dahnila da

Harry in Meghan sta močno priljubljena. Foto: Getty Images

"Pričakujemo, da bodo okrog 200 milijonov funtov doprinesli hoteli, turizem in potovanja," je za Reuters pojasnil direktor podjetja David Haigh in dodal, da bodo dodatnih 150 milijonov nanesli množična praznovanja in zabave, 50 pa prodaja spominkov s podobo mladoporočencev. Še sto milijonov pričakujejo v obliki brezplačne promocije za Veliko Britanijo, saj se o kraljevi poroki že zdaj govori po vsem svetu.

"To bo ogromna okrepitev"

Ogromno si od poroke obetajo predvsem v Windsorju, saj se bosta Harry in Meghan poročila v tamkajšnji Kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu. Direktor hotela Harte and Garter, ki stoji nasproti gradu, Andrew Lee, je že pripravljen na naval turistov in pritok funtov. "To bo ogromna okrepitev gospodarstva. Čudovito bo videti toliko ljudi in gostiti poroko v našem kraju."

Tudi windsorski župan John Lenton že čuti vznemirjenje, saj se vpliv poroke v prodaji spominkov že pozna. "Zelo se veselimo dogodka in upamo, da bo pomagal okrepiti naš turizem," je povedal.

Poročila se bosta 19. maja v Kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu. Foto: Getty Images

Windsorski grad je že več kot tisoč let rezidenca britanskim kraljem in kraljicam. Foto: Getty Images

Nacionalna turistična agencija VisitBritain ocenjuje, da bo Veliko Britanijo v letu 2018 obiskalo 41,7 milijona turistov, samo zaradi poroke Harryja in Meghan pa naj bi jih prišlo prav toliko kot na poroko Williama in Kate.

Princ Harry je namreč eden najbolj priljubljenih članov britanske kraljve družine in dejstvo, da bo v zakonski jarem skočil z Američanko, ki je za nameček še nekdanja igralka, ki smo jo lahko v seriji Nepremagljivi dvojec gledali tudi pri nas, bo samo še pripomoglo britanskemu gospodarstvu.