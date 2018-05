Takšno je bilo življenje Meghan Markle, preden je spoznala princa #foto

To soboto, 19. maja, se bo odvijala najzanimivejša kraljeva poroka v zadnjih letih. Britanci so takšno vznemirjenje nazadnje čutili pred sedmimi leti, ko sta v zakonski jarem skočila princ William in Kate Middleton.

Oči svetovne javnosti so tako že več mesecev uprte v njegovega mlajšega brata princa Harryja, ki se bo tako kot William poročil s "plebejko", nekdanjo igralko Meghan Markle.

Foto: Reuters

Ljubljenka medijev je postala prav zato, ker je navadna smrtnica, ki je pred Harryjem živela (skoraj) povsem običajno življenje. Bila je del priljubljene serije Nepremagljivi dvojec in je živela precej umirjeno življenje igralke in blogerke, ki je niso na vsakem koraku spremljali paparaci.

Preden je spoznala princa Harryja, je živela v kanadskem Ontariu, kjer je uživala tudi v nakupovanju v lokalnih trgovinah.

Kako se je Meghan iz igralke spremenila v prinčevo zaročenko #foto

Zadnje mesece pa je njen dom London, kamor se je preselila po zaroki s princem, s katerim se bosta poročila že čez nekaj dni. A tik pred poroko ji je oče Thomas Markle sporočil, da je ne bo pospremil do oltarja, saj je "preveč osramočen" zaradi prirejanja fotografij paparacev.

Gospod Markle se je namreč dogovoril s paparaci, da ga lahko v zameno za plačilo fotografirajo med pomerjanjem poročnega smokinga, v katerem bi moral hčerko pospremiti pred oltar. Pozneje je javno priznal, da je šlo za prirejene fotografije in da mu je žal, da je to storil.

Pred slabim tednom je doživel tudi srčni napad, po katerem naj bi uspešno okreval, a se je kljub temu odločil, da ne pride na poroko, saj noče osramotiti britanske kraljeve družine ali svoje hčerke, poroča ameriški TMZ. Da ga na poroko ne bo, so potrdili tudi iz Kensingtonske palače.

Meghan Markle’s Dad Thomas Markle will not Walk her Down the Aisle as he Pulls Out of Royal Wedding #MeghanMarkle #Royalwedding #ThomasMarkle https://t.co/JeTrb8mqGH pic.twitter.com/vh66cNlYvQ