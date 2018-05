Harry in Meghan bosta izpustila kultni trenutek, ki je del kraljeve tradicije

Meghan in Harryja, kot kaže, ne bomo videli na balkonu Buckinghamske palače na poročni dan. Foto: Getty Images

Kraljeva strokovnjakinja Katie Nicholl pravi, da bo na težko pričakovani poroki princa Harryja in Meghan Markle očitno manjkal trenutek, ki ga mnogi Britanci doživljajo kot del tradicije: mahanje z balkona Buckinghamske palače in pozdravljanje množice pod njo. "Tokrat žal ne bomo videli tega kultnega prizora po kraljevi poroki," je razložila.

>> Poroka princa Harryja bo britansko gospodarstvo okrepila za pol milijarde

>> Palača razkriva nove podrobnosti poroke princa Harryja in Meghan Markle

>> 15 stvari, ki jih Meghan Markle po poroki ne bo smela več početi

Poljub princa Williama in Kate Middleton na dan njune poroke aprila 2011. Foto: Getty Images

Nesmiselno zaradi oddaljenosti obreda

Razlog, da naj bi tokrat izpustili ta tradicionalni trenutek, je v lokaciji poročnega obreda, saj je kapela svetega Jurija v Windsorskem gradu, kjer bosta Meghan in Harry 19. maja dahnila usodni da, od Buckinghamske palače oddaljena skoraj uro vožnje.

Prejšnje kraljeve poroke, ki so vključevale graciozno pozdravljanje množice z balkona in tudi težko pričakovani poljub mladoporočencev, so se namreč odvijale blizu palače, zato je bilo mahanje smiselno vključiti v program, tokrat pa žal ne. Poleg tega ta tradicija ni obvezujoča, zato naj bi se mladoporočenca odločila, da jo izpustita.

Princesa Diana in princ Charles na balkonu na poročni dan leta 1981. Foto: Reuters

Tradicijo začela princ Charles in princesa Diana

Pozdrav množice z glavnega balkona Buckinghamske palače je daljnega leta 1840 začela kraljica Viktorija, praprababica današnje kraljice Elizabete II., ko je z njega pozdravila ljudstvo ob poroki s princem Albertom.

A šele leta 1981, s poroko princa Charlesa in princese Diane, je ta dogodek postal tradicija. Pet let kasneje sta jo nadaljevala princ Andrew in vojvodinja Sarah Ferguson, nazadnje, najodmevneje, pa princ William in Kate Middleton pred sedmimi leti.

Nekateri kraljevi poznavalci pravijo, da trenutek na balkonu ni poseben samo za množico, temveč tudi za mladoporočenca, saj je to končno priložnost, ko se lahko v javnosti poljubita kot mož in žena. Britanski kraljevi protokol namreč naj ne bi bil naklonjen poljubu med obredom.