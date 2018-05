Znana sta naziva, ki ju bosta nosila Harry in Meghan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Princ Harry in Meghan Markle bosta po poroki postala vojvoda in vojvodinja Sussexa.

Iz Kensingtonske palače so sporočili nova naziva princa Harryja in njegove bodoče žene Meghan Markle.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle: Titles Announcement #RoyalWedding https://t.co/wyl0J7eW0g — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

Kraljica Elizabeta II. je danes sporočila, da bosta postala vojvoda in vojvodinja. Njegovo kraljevo visočanstvo valižanski princ Henry bo tako dobil kar tri nove nazive; za Anglijo, Škotsko in Wales. Harry bo tako postal vojvoda Sussexa, grof Dumbartona in baron Kilkeela, Meghan pa bodo naslavljali z njeno kraljevo visočanstvo, vojvodinja Sussexa.

Kraljevo poroko princa Harryja in Meghan Markle bomo na Siol.net spremljali v živo.