"Vsaka poroka je posebna, a poroka princa Harryja je še toliko bolj" #intervju #video

Pred jutrišnjo poroko leta, ko bosta v zakonski jarem skočila britanski princ Harry in Meghan Markle, smo se pogovarjali z britansko veleposlanico v Sloveniji Sophie Honey.

Že vse od novembra, ko sta oznanila zaroko, so oči britanske javnosti, pa tudi svetovne, uprte v princa Harryja, ta je šesti v vrsti za britanski prestol. Jutri se bo namreč poročil z nekdanjo igralko Meghan Markle in tega se veselijo številne oboževalci britanske kraljeve družine po vsem svetu.

Dogodek navdušeno pričakuje tudi britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey, ki bo poroko spremljala v Ljubljani.

Sophie je britanska veleposlanica v Sloveniji od marca 2015. Foto: Ana Kovač

Ste vznemirjeni zaradi kraljeve poroke, ki se bliža?

Da, sem, zagotovo jo bom gledala. Seveda je vsak poročni dan poseben, a je še bolj poseben, če se poroči princ Harry. Veliko ljudi v Veliki Britaniji bo gledalo poroko.

Si želite, da bi bili za ta dogodek v Veliki Britaniji?

Niti ne. No, če bi bila, bi poroko vsekakor spremljala po televiziji, tako pa si jo bom ogledala na veliki projekciji pred nakupovalnim središčem, zato bo vsekakor malce drugače. (nasmeh, op. p.)

Kaj menite o tem, da je britanska kraljeva družina tako zelo priljubljena v Sloveniji?

To je lepo slišati, saj je britanska kraljeva družina pomemben del Velike Britanije in veliko ljudi ob obisku Londona vedno obišče tudi Buckinghamsko palačo. Seveda je kraljeva družina zelo pomemben del naše zgodovine, ki pa je precej drugačna od preostalih držav.

Kako Britanci dojemajo kraljeve dogodke?

Za vsakogar je malce drugače; nekatere bolj zanima, druge manj. Mislim pa, da se veliko ljudi spominja teh dogodkov vse življenje. Jaz se na primer spomnim, da me je mama peljala na postajo Waterloo, kjer smo princeso Diano in princa Charlesa pospremili, ko sta šla na medene tedne. Zelo dobro se seveda spominjam tudi poroke Kate in Williama, ki se je zgodila pred nekaj leti. Takrat smo imeli vrtno zabavo s prijatelji, jaz pa sem bila ravno visoko noseča. Mislim, da se veliko ljudi spominja teh trenutkov in tega, kje so bili takrat.

Ste imeli v družini kdaj posebno tradicijo, ko ste spremljali kraljeve dogodke?

Če se dogodek odvija poleti, se velikokrat zbere več ljudi in si priredijo vrtno zabavo, kot so to počeli moji sosedje, nazadnje leta 2011, ko sta se poročila Kate in William. In tudi tokrat bo veliko javnih prireditev, prepričana sem, da veliko vrtnih in uličnih zabav.

Foto: Ana Kovač

Kako je bilo odraščati v kraljevini; ste kaj drugače dojemali dejstvo, da imate prince, princese in kraljico?

To je pač ozadje Velike Britanije, a mislim, da se moja mama še dobro spominja, kakšno vlogo je imela kraljica med svetovno vojno. Njena sporočila so takrat veliko pomenila ljudem.

Kaj pa menite o vlogi kraljevine v 21. stoletju?

Vsaka država ima različno politično ozadje, Velika Britanija je monarhija, kar je močen del našega političnega sistema. A kraljica deluje na podlagi nasvetov vlade, in to je pač način, na kakršnega delujemo, mislim, da se povsem prilega 21. stoletju. Tudi monarhija je institucija, ki se je skozi čas zelo razvila, kar lahko vidimo z novo generacijo, s princem Williamom in princem Harryjem in z načinom, kako uveljavljata svoji vlogi, to se mi zdi zelo pozitivno.

Kateri kraljevi dogodki, mislite, da so Britancem najbolj pri srcu?

Mislim, da je veliko ljudi še posebej veselih za princa Harryja in princa Williama, za njuni poroki, in da sta srečna. Še posebej za princa Williama, da ima zdaj svojo družino. Predvsem zato, ker sta imela težko otroštvo, saj sta zelo zgodaj izgubila mamo. V Veliki Britaniji je veliko ljudi, ki so ju prek medijev spremljali vsa leta, zato je krasno videti, da sta našla srečo.

Poleg tega pa sta ljubljenca ljudstva tudi zato, ker sta del nove generacije kraljevine; vedeta se drugače kot prejšnja generacija, sta zelo odprta in tudi iskreno govorita o različnih težavah, o katerih se v preteklosti ni toliko govorilo. Na primer o duševnem zdravju. No, tudi prejšnje generacije so opozarjale na različne težave, a mislim, da sta onadva osvojila še več src in podpore zaradi svoje predanosti dobrodelnosti. V primeru princa Harryja pa zaradi njegove predanosti ljudem s posebnimi potrebami.

In oba sta si za življenjski sopotnici izbrala ženski, ki nista kraljeve krvi.

Tudi to je velika generacijska sprememba. V preteklosti so se člani kraljevih družin poročali s člani drugih kraljevih družin drugod po Evropi, a tudi prej ni bilo vedno nujno tako. Tudi lady Diana ni bila članica kraljeve družine in mislim, da so danes ljudje predvsem veseli, če nekdo, ki je takšna medijska osebnost, najde pravo osebo zase in srečo.

Imate občutek, da je Meghan v Veliki Britaniji dobro sprejeta?

Zanjo je res veliko zanimanja, članki so pozitivni. Tudi njen pristop, s katerim zagovarja pravice žensk. Ko ni bila še niti najstnica, je napisala protestno pismo podjetju, da je njihov oglas preveč seksističen, in je dosegla, da so ga spremenili. Ima zanimivo osebnost in za sabo uspešno kariero igralke, zato mislim, da se ljudje zelo zanimajo zanjo.

Odkar sta oznanila zaroko, se o njej veliko piše, nazadnje o tem, da je oče ne bo pospremil do oltarja.

Gre za zelo zasebno zadevo, zato nima smisla razpredati, zakaj je tako, a pomembno je, da bosta preživela srečen dan ter da jima bo ob tem stala vsa njuna družina ne glede ne to, ali se vsi člani udeležijo poroke ali ne.

Mislite, da je prava za Harryja?

To morate vprašati Harryja (smeh, op. p.), a skupaj se zdita zelo srečna. In to je zelo lepo videti.

Foto: Reuters

Kraljevo poroko princa Harryja in Meghan Markle, ki se bo začela v soboto ob 13. uri po našem času, bomo spremljali na Siol.net.