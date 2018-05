Ali česa ne vemo? Lea Sirk žena Jana Oblaka!?

Izbor z družabnih omrežij

Španci menijo, da ima Slovenija dve hobotnici

Madridski dnevi časopis je konec tedna, ko se je zaradi Evrovizije Evropa praktično zaustavila, postregel z zanimivo primerjavo. Slovensko predstavnico Leo Sirk, ki je v finalu zasedla 22. mesto, so povezali s slovenskim vratarskim zvezdnikom Janom Oblakom in jo preimenovali v ženo 25-letnega Škofjeločana.

Zakaj? Ker v nastopu skupaj s svojimi štirimi spremljevalkami spomnila na hobotnico, kakšen je tudi vzdevek slovenske vratarske številke 1. Oblak z vrhunskimi obrambami v dresu madridskega Atletica navdušuje tudi v tej sezoni in je praktično že zmagovalec nagrade za najboljšega vratarja španske La Lige, ki jo bo prejel še tretjič zapored.

Prvo je prejel že v sezoni 2015/16, ko je na 38 tekmah prejel le 18 zadetkov. Oblak je Marco znova prepričal tudi v sezoni 2016/17, ko je na 29 odigranih tekmah prejel 21 zadetkov, nagrado pa bo prejel tudi po tej sezoni.

Škofjeločan je do zdaj prejel le 20 zadetkov, njegov prvi zasledovalec, vratar Barcelone Marc-Andre Ter Stegen pa po katastrofi v Levanteju, ko so Katalonci klonili s 4:5, že 28. Oblak bi moral v zadnjem krogu prejeti devet zadetkov, Nemec nobenega, a to se ne more zgoditi niti v najhujši nočni mori, kaj šele v realnem življenju.

Lea Sirk in roke plesalk, ki so popestrile njen evrovizijski nastop. Foto: printscreen

Stepel se je s Pogbajem, nato družinski šok

Med tednom sta se za točke na zaostali tekmi v premier league udarila West Ham in Manchester United. Veliko akcije ni bilo, saj se je tekma končala brez zadetkov, je pa za nekaj razburjenja poskrbel kapetan rudarjev Mark Noble, ki je ob koncu tekme napadel zvezdnika rdečih vragov Paula Pogbaja. Vse skupaj se je hitro pomirilo, vseeno pa je bil po tekmi Anglež šokiran.

''Najbolj smešno je, da me je sin pred tekmo prosil, če me lahko pospremi na igrišče, saj bi resnični rad videl Pogbaja. Ko sem po koncu tekme prišel iz garderobe, se je Lenney že bahal z njegovo fotografijo. Vse kar lahko rečem, je, da zdaj vem, kako zvest je družini in družinskim članom,'' se je šalil Noble in priznal, da je v resnici tudi sam velik oboževalec Francoza in da je tudi zanj eden najboljših v angleški ligi.

Noble didn’t stand a chance against Pogba! 😂 😭 😭 pic.twitter.com/o0rll2Qgnh — Noel Ramirez (@CrispyChurr0) May 10, 2018

Obstanek v ligi proslavil s striptizom

Southampton si je kljub porazu (0:1) proti v tej sezoni neprekosljivemu City zagotovil obstanek v premier league in veselje nogometašev kot tudi njihovih navijačev je bil takšno, da se je Srb Dušan Tadić povsem spozabil in navijačem dal vse, kar je imel na sebi. No, skoraj, na njem so ostali le še boksarice in ščitniki za gležnje.

Mnogi menijo, da je vzrok za tako veseljačenje tudi dejstvo, da se Srb po tej sezoni poslavlja. Zanj naj bi se resno zanimal Ajax in AC Milan.

Ferdinand je še vedno močan kot lev

Legendarni branilec Manchester United Rio Ferdinand, zdaj strokovni komentator na BT Sport, ki se je nedolgo nazaj spogledoval tudi s profesionalno boksarsko licenco, praktično vsak dan skrbi, da ostaja v odlični formi. Je reden obiskovalec fitnesov, družbo pri eni vaji pa mu je delala tudi njegovo dekle Kate Wright.

Kate je Ferdinandova nova partnerka, njegova žena mu je umrla leta 2015, ko je dokaj hitro izgubila bitko z rakom na dojkah. Z njo je imel tri otroke.

Hči egipčanskega princa ukradla šov

Če Liverpool ne osvoji lige prvakov, bo tudi za sezona za hitro pozabo. Lovorike spet ne bo, zato pa je izjemni Mohamed Salah na Otoku zasluženo pobral vse individualne nagrade. Po izboru za najboljšega igralca lige tako nogometašev kot novinarjev, je bil tudi zlati nogometni čevelj, ki ga prejme najboljši strelec. Dosegel jih je kar 32, kar je nov rekord lige.

Ko je prišel po nagrado za najboljšega strelca, ga je na igrišče pospremila tudi njegova hči in navdušila Anfield. Vsakič, ko je brcnila žogo, so gledalci glasno pozdravili in če pogledamo objektivno, je že zdaj boljša kot Fernando Torres. To je pred leto dokazal tudi sin Branislava Ivanovića, ko je njegov oče še nosil dres Chelseaja.

Love this video, Anfield crowd cheering every time Salah’s daughter has a touch on the ball. pic.twitter.com/fGkWbttViI — Samue 🇺🇦 (@VintageSalah) May 13, 2018

Je hči Mohameda Salaha boljša kot Fernando Torres? Da. 50,00% +

Ne. 50,00% +

Ob tem ne boste zajokali, zagotovo ne. Mi nismo. Res ne …

''Konec je. Dovolj je bilo,'' je že pred časom priznal morda eden najbolj podcenjenih nogometašev v zgodovini te igre. Da, govorimo o 36-letnem vezistu Uniteda Michaelu Carricku, ki je v nedeljo odigral svojo zadnjo tekmo v premier league in se v čustvenem govoru poslovil od navijačev.

Spomnil se je tudi na stratega, ki ga je le ta 2006 pripeljal na Old Trafford, sira Alexa Fergusona, ki mu po nujni operaciji vse bolje kaže, in navijačem obljubil, da bodo s igralci naredili vse, da se bodo v soboto od sezone poslovili z lovoriko. V finalu na Wembleyju bodo proti Chelseaju lovoriko za najboljšega v pokalu FA.

Izjemen nogometaš in še večji človek:

🔊 Time to turn your sound up and listen to @Carras16's final words as an #MUFC player at Old Trafford... pic.twitter.com/LZPg8uZ2jF — Manchester United (@ManUtd) May 13, 2018

O Carricku imajo same lepe besede za povedati tudi velikani nogometa. Njegova odločitev je za navijače rdečih vragov nekoliko lažja, saj je že uradno, da bo Anglež od zdaj naprej tudi član trenerskega štaba Joseja Mourinha. Pomočnik za zdaj še ne bo, saj še nima vseh licenc, potrebnih za tako vlogo.

A tribute to Michael Carrick. This is class 👏👏pic.twitter.com/igg5T5ufxP — UtdHQ_ (@UtdHQ_) May 13, 2018

Carrick je na Old Trafford prišel leta 2006 in do danes odigral 464 tekem in dosegel 24 zadetkov. Za angleško reprezentanco je zbral le 34 nastopov, kar je eden največjih grehov vseh angleških selektorjev. In zagotovo eden od razlogov, zakaj Treh levov že dolgo ni niti blizu vrha na EP ali SP.

Kontroverzna legenda zaplesala kot najstnik

Legenda Tottenhama in angleške reprezentance Paul Gascoigne je bil na zadnji tekmi sezone Spursov dobro razpoložen. Londončani so v pravi goleadi s 5:4 premagali lisice in se od sezone poslovile z zmago. Ob zmagovitem zadetku Harryja Kana je kot mali otrok zaplesal tudi veliki Gazza. Navdušil je s plesom ''floss'', ki je zdaj tako popularen med mladimi.

Tako je zadetek pred časom po zadetku proti Unitedu tudi zvezdnik Tottenhama Dele Alli. Očitno se je ravno zaradi njega tudi Gazza odločil, da se nauči nekaj ''korakov''. Treba je priznati, da mu ne gre slabo.

Se vam je zmešalo: 700 dolarjev za nogometni dres?

Versace, modna znamka, ki jo nosijo predvsem tisti, ki nimajo denarja kam dati, je na prodajne police postavil nogometni dres, za katerega ne bo potrebno odšteti nič manj kot 700 dolarjev ali 585 evrov.

Dvomimo, da bo artikel prodajni hit, a ljudje, ki prisegajo na drage znamke, bodo kupili tudi to. Zagotovo.

Norišnica v garderobi Man Cityja

Potem ko si je Manchester City že pred tedni zagotovil nov naslov angleškega prvaka, so v zadnjem krogu ulovili tudi magičnih 100 točk. To jim je uspelo po zmagi nad svetniki in zdaj postavili mejnik, ki ga bo težko ponoviti. Razumljivo je bilo po koncu tekme v garedobi sinjemodrih zelo veselo. Kako, poglejte si video Kyla Walkerja, branilca novih angleških prvakov.

Sestra Cristiana Ronalda: Messi je v naši hiši prepovedana beseda

Čeprav Portugalec javno ne priznava, da ima uradno kaj proti argentinskemu čarovniku Leu Messiju, je njegov sestra za L'Equipe priznala, da njuno rivalstvo ni šala. ''Nikoli ne govorimo o Messiju v naši hiši. Ronaldo ve, da je zunaj štirih sten vihar in ko je doma, ve, da motečih dejavnikov ne bo. To je kraj, kjer si polne baterije,'' je francoskemu mediji dejala Katia,

Ibrahimović jih je spet pokal

Zlatan Ibrahimović je v Los Angelesu živi svoje sanje. Trenirati mu ni kaj dosti treba, malce igra in počne tisto, kar počne najraje, zabava ljudi. Šveda vabijo praktično v vse oddaje, odlični napadalec, ki je do zdaj za LA Galaxy na sedmih tekmah dosegel tri zadetke, pa se na vabila z veseljem odzove. Ta teden je bil gost popularne oddaje Late late Show, ki ga vodi James Corden.

V Ameriki izjemno popularni Britanec je z Ibrakadabro v sklopu oddaje odigral tudi skeč, v katerem ga je Šved obral do kosti. Nekdanji rdeli vrag je igral napravo, ki izpolnjuje želje, Corden pa radovedneža, ki zapravi ves denar, izve pa bore malo.

Beseda v oddaji je stekla o njegovem kipu, ki se izdeluje na Švedskem, Corden pa ga je pobaral, kaj bi storil, če bi ga kipar kiksnil, kot ga je pri Cristianu Ronaldu. ''Zahvalil bi se mu za kip, a mu tudi rekel, da ni opravil svojega dela in ga odpustil.''

Za konec tedna pa je po tekmi odgovoril tudi na vprašanje novinarja, ki ga je vprašal, kaj je razlika med njim in Messijem? ''V bistvu ni razlike. Oba bova po televiziji gledala finale lige prvakov,'' je odgovoril švedski veteran in nasmejal vse prisotne.