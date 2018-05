Löw podaljšal pogodbo in prečrtal junaka SP 2014

Nemški selektor Joachim Löw

Nemška reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v Rusiji branila naslov svetovnega prvaka. Selektor Joachim Löw, ki je podaljšal pogodbo z nemško krovno zvezo do leta 2022, je razkril razširjen seznam 27 kandidatov za nastop na SP. Na njem je tudi povratnik Manuel Neuer, ni pa Maria Götzeja, ki je na zadnjem SP v Braziliji odločil finale in popeljal Nemce na svetovni prestol.

Nemški selektor Joachim Löw, ki vodi elf vse od leta 2006, je podaljšal sodelovanje do leta 2022. Z nemško člansko ekipo je postal svetovni prvak (2014), lani pa je osvojil pokal konfederacij (2017) in nakazal, da Nemčija z razlogom spada med osrednje kandidate za osvojitev SP v Rusiji.

Nemci so pod njegovim vodstvom na SP 2010 osvojili tretje mesto, največji uspeh na evropskem prvenstvu pa so dosegli leta 2008, ko so v finalu ostali praznih rok proti Španiji. S podaljšanjem pogodbe je bilo konec govoric o tem, da bi lahko po koncu SP 2018 v Rusiji prevzel trenerski položaj pri londonskem Arsenalu, ki išče naslednika Arsena Wengerja.

Na seznamu ni 25-letnega napadalca Borussie Dortmunda Maria Götzeja, ki je leta 2014 odločil finale med Nemčijo in Argentino, nemški ljubitelji nogometa so na njem pričakovali tudi napadalca Bayerna Sandra Wagnerja.

Mario Götze je odločil zmagovalca v finalu SP 2014 med Nemčijo in Argentino v 113. minuti. Foto: Reuters

Gneča med čuvaji mreže

Se bo Manuel Neuer, najboljši vratar na SP 2014, pojavil na seznamu končnih potnikov v Rusijo? Foto: Reuters Med vratarji vlada ogromna konkurenca. Za tri mesta, ki vodijo v Rusijo, kandidirajo štirje priznani čuvaji mreže, med katerimi je tudi povratnik Manuel Neuer. Dolgoletni prvi vratar nemške reprezentance in Bayerna se vrača po poškodbi stopala, zaradi katere je izpustil skoraj vso sezono 2017/18.

Njegovi tekmeci so vratarji Barcelone (Marc-Andre ter Stegen), Bayerja iz Leverkusna (Bernd Leno) in PSG (Kevin Trapp). Neuer bi lahko po besedah Bayernovega trenerja Juppa Heynckesa v soboto nastopil v finalu nemškega pokala proti Eintrachtu.

Končni seznam 23 potnikov v Rusijo bo Löw izbral 4. junija.