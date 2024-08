"Po dolgih in intenzivnih pogovorih z družino in prijatelji sem se odločil končati reprezentančno kariero. Vsak, ki me pozna, ve, da to ni bila lahka odločitev," je pojasnil Manuel Neuer. Ta se je s to potezo pridružil kolegom Toniju Kroosu, Thomasu Müllerju in Ilkayu Gündoganu, ki so prav tako končali igranje za izbrano vrsto. Neuer je zadnjo tekmo igral v četrtfinalu letošnjega evropskega prvenstva, kjer je gostiteljica Nemčija izgubila proti poznejšemu prvaku Španiji.

Izkušeni vratar pa še ima pogodbo z Bayernom do konca sezone 2024/25, s katerim si želi priti v finale lige prvakov. Tega bo gostila prav münchenska Allianz Arena. Pred Bayernom je Neuer branil za Schalke 04, pri katerem je bil do leta 2011. Prvi reprezentančni nastop je vpisal leta 2009 na prijateljski tekmi v Dubaju proti Združenim arabskim emiratom. Z nemško vrsto je leta 2014 postal svetovni prvak.