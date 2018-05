Nov preobrat: kapetan Peruja lahko igra na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan nogometne reprezentance Peruja Paolo Guerrero lahko nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji med 14. junijem in 15. julijem, je odločilo švicarsko zvezno sodišče (SFT). Guarreru je Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) prepovedalo nastop zaradi pozitivnega dopinškega testa, perujska zveza pa je odločitev Casa izpodbijala na SFT.

"Paolo Guerrero lahko nastopi na naslednjem nogometnem SP," je najpomembnejši del sporočila SFT. Štiriintridesetletni kapetan Peruja je pred kratkim dobil 14-mesečno prepoved igranja zaradi pozitivnega testa, s katerim so v njegovem telesu odkrili sledi snovi, ki so običajno v kokainu. Paolo Guerrero pravi, da jo je dobil s pitjem čaja iz kokinih listov.

Cas je na zaslišanju 3. maja sicer ugotovil, da nogometaš z zaužitjem čaja ni želel povečati svojih sposobnosti na igrišču in skušal priti do konkurenčne prednosti, a da je bil malomaren. Za malomarnost je 34-letnemu nogometašu nato izrekel 14-mesečni suspenz.

Guerrero padel na dopinškem testu

Peru Foto: Reuters Ker je sedež Casa v Švici, so lahko njegove odločitve izpodbijajo v švicarskem sodnem sistemu na SFT. Ta je tako tik pred zadnjim rokom za določitev reprezentanc na SP sporočili, "da bi lahko zaradi odločitve Casa doživel številne nepopravljive posledice". V nadaljevanju obrazložitve je zapisano, da je tudi Cas ugotovil, da se 34-lenti nogometaš ni namerno dopingiral. Iz Casa so medtem se sporočili, da odločitvi sodišča ne bodo izpodbijali.

Guerrero je padel na dopinškem testu 5. oktobra lani po kvalifikacijski tekmi z Argentino (0:0), kjer so v njegovem vzorcu odkrili vsebnost kokaina. Tega je zaužil nevede s pitjem čaja. Najprej je Fifa napadalcu prepovedala nastopanje za 30 dni, potem za eno leto, a je prizivna komisija Fife kazen kmalu zatem prepolovila. Guerrero je nato Cas zaprosil za odpravo kazni, Svetovna protidopinška agencija (Wada) pa je zahtevala daljšo kazen.

Guerrero je nekdanji igralec Bayerna in HSV, sedaj igra za brazilski Flamengo ter je z 32 goli na 86 tekmah najboljši strelec v zgodovini reprezentance Peruja. Ta bo na SP igral v skupini C s Francijo, Avstralijo in Dansko.