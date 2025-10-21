Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
21. 10. 2025,
14.24

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska košarkarska reprezentanca David Gaspar

Torek, 21. 10. 2025, 14.24

12 minut

Novi selektor slovenske ženske reprezentance

Slovenske košarkarice imajo novega selektorja

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
David Gaspar | David Gaspar je novi selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance. | Foto FIBA

David Gaspar je novi selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance.

Foto: FIBA

Na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentante bo od zdaj naprej sedel David Gaspar, ki je nasledil Georgiosa Dikaioulakosa. Imenovanje mladega madžarskega strokovnjaka je na dopisni seji že potrdil Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije.

43-letni David Gaspar je tako postal 11. selektor slovenske ženske članske reprezentance. To so do zdaj vodili Sergej Ravnikar, Tone Corel, Branko Lah, Dragomir Bukvić, Boris Zrinski, Željko Ciglar, Goran Jovanović, Tomo Orešnik, Damir Grgić ter nazadnje Georgios Dikaioulakos, ki je bil slovenski selektor od 11. oktobra 2021. Rakete so pod njegovim vodstvom igrale na dveh evropskih prvenstvih in na letošnjem osvojile deveto mesto, kar je njihova najboljša uvrstitev do zdaj.

''Georgiosu Dikaioulakosu se zahvaljujem za izjemen prispevek k slovenski ženski košarki v njegovih štirih letih delovanja na mestu selektorja članske reprezentance. Potem ko se je odločil, da se posveti novim izzivom v karieri, smo zelo veseli, da smo se za sodelovanje ekspresno hitro dogovorili s priznanim madžarskim strokovnjakom Davidom Gasparjem. Gre za trenerja, ki je klub mladosti že zelo cenjen v svetu ženske košarke in s tem imenovanjem še naprej sledimo želji po vrhunskem strokovnjaku na vrhu slovenske ženske reprezentančne stroke," je sporočil predsednik KZS Matej Erjavec.

"Slovenska košarka je znana po svojih visokih standardih, zato mi je v veliko čast, da sem postal del ženske članske reprezentance. Trudil se bom po najboljših močeh, da izpolnim pričakovanja ter skupaj dosežemo zastavljene cilje. Ponosno sem sprejel povabilo Košarkarske zveze Slovenije in z velikim veseljem pričakujem prihajajoče izzive," pa je za slovensko krovno košarkarsko zvezo povedal novi selektor ženske članske reprezentance.

Kdo je novi selektor?

Gaspar je nekdanji madžarski reprezentant v mlajših starostnih kategorijah, večji del klubske kariere pa je preživel v dresu moštva ZTE, bil je dolgoletni kapetan ekipe, z njo pa je osvojil tudi naslova madžarskega prvaka in pokalnega zmagovalca. Košarkarsko pot je zaključil zaradi hujše poškodbe kolena in se podal v trenerske vode.

Trenersko kariero je začel v ženski ekipi Zala Volán ZTE NKK iz Zalaegerszega, torej iz istega kraja, kjer je preživel večji del igralske kariere. Z malim klubom je v treh letih dosegal odlične rezultate, še posebej je izstopalo tretje mesto v zadnjem letu delovanja v klubu. Kmalu je prišel klic iz Soprona in leta 2019 je prevzel vodenje tega madžarskega velikana. Letos je vstopil v sedmo leto vodenja kluba, kjer v zadnjih dveh sezonah odlično igra tudi slovenska reprezentantka Zala Friškovec.

S Sopronom je Gaspar v šestih letih osvojil štiri naslove državnih prvakinj, nazadnje v pretekli sezoni, ko je bil izbran za trenerja leta na Madžarskem. Osvojil je tudi štiri naslove pokalnih zmagovalk in se podpisal pod največji uspeh kluba. V sezoni 2021/2022 so namreč košarkarice Soprona, potem ko so sezono pred tem igrale na zaključnem turnirju četverice, osvojile elitno Evroligo.

Preberite še:

Teja Oblak
Sportal Teja Oblak z Galatasarayem še brez poraza
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Georgios Dikaloulakos
Sportal Dikaioulakos spregovoril o svoji prihodnosti, plemenito dejanje Jessice Shepard
slovenska ženska košarkarska reprezentanca David Gaspar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.