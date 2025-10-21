Slovenske košarkarice imajo novega selektorja

Na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentante bo od zdaj naprej sedel David Gaspar, ki je nasledil Georgiosa Dikaioulakosa. Imenovanje mladega madžarskega strokovnjaka je na dopisni seji že potrdil Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije.

43-letni David Gaspar je tako postal 11. selektor slovenske ženske članske reprezentance. To so do zdaj vodili Sergej Ravnikar, Tone Corel, Branko Lah, Dragomir Bukvić, Boris Zrinski, Željko Ciglar, Goran Jovanović, Tomo Orešnik, Damir Grgić ter nazadnje Georgios Dikaioulakos, ki je bil slovenski selektor od 11. oktobra 2021. Rakete so pod njegovim vodstvom igrale na dveh evropskih prvenstvih in na letošnjem osvojile deveto mesto, kar je njihova najboljša uvrstitev do zdaj.

''Georgiosu Dikaioulakosu se zahvaljujem za izjemen prispevek k slovenski ženski košarki v njegovih štirih letih delovanja na mestu selektorja članske reprezentance. Potem ko se je odločil, da se posveti novim izzivom v karieri, smo zelo veseli, da smo se za sodelovanje ekspresno hitro dogovorili s priznanim madžarskim strokovnjakom Davidom Gasparjem. Gre za trenerja, ki je klub mladosti že zelo cenjen v svetu ženske košarke in s tem imenovanjem še naprej sledimo želji po vrhunskem strokovnjaku na vrhu slovenske ženske reprezentančne stroke," je sporočil predsednik KZS Matej Erjavec.

"Slovenska košarka je znana po svojih visokih standardih, zato mi je v veliko čast, da sem postal del ženske članske reprezentance. Trudil se bom po najboljših močeh, da izpolnim pričakovanja ter skupaj dosežemo zastavljene cilje. Ponosno sem sprejel povabilo Košarkarske zveze Slovenije in z velikim veseljem pričakujem prihajajoče izzive," pa je za slovensko krovno košarkarsko zvezo povedal novi selektor ženske članske reprezentance.

Kdo je novi selektor?

Gaspar je nekdanji madžarski reprezentant v mlajših starostnih kategorijah, večji del klubske kariere pa je preživel v dresu moštva ZTE, bil je dolgoletni kapetan ekipe, z njo pa je osvojil tudi naslova madžarskega prvaka in pokalnega zmagovalca. Košarkarsko pot je zaključil zaradi hujše poškodbe kolena in se podal v trenerske vode.

Trenersko kariero je začel v ženski ekipi Zala Volán ZTE NKK iz Zalaegerszega, torej iz istega kraja, kjer je preživel večji del igralske kariere. Z malim klubom je v treh letih dosegal odlične rezultate, še posebej je izstopalo tretje mesto v zadnjem letu delovanja v klubu. Kmalu je prišel klic iz Soprona in leta 2019 je prevzel vodenje tega madžarskega velikana. Letos je vstopil v sedmo leto vodenja kluba, kjer v zadnjih dveh sezonah odlično igra tudi slovenska reprezentantka Zala Friškovec.

S Sopronom je Gaspar v šestih letih osvojil štiri naslove državnih prvakinj, nazadnje v pretekli sezoni, ko je bil izbran za trenerja leta na Madžarskem. Osvojil je tudi štiri naslove pokalnih zmagovalk in se podpisal pod največji uspeh kluba. V sezoni 2021/2022 so namreč košarkarice Soprona, potem ko so sezono pred tem igrale na zaključnem turnirju četverice, osvojile elitno Evroligo.

