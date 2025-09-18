Putin: Vlado bodo zamenjali udeleženci posebne vojaške operacije

Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju z vodji parlamentarnih frakcij ruske dume napovedal, da bodo trenutno rusko vlado zamenjali ljudje, ki so sodelovali v agresiji na Ukrajino. Sam je sicer uporabil izraz posebna vojaška operacija, kot jo uradno imenuje. Pozval je tudi k napredovanju vojaškega osebja na vodstvene položaje.

Vladimir Putin, ki državo vodi že več kot četrt stoletja, je – kot vse kaže – začel razmišljati o svojem nasledniku oziroma prihodnjih voditeljih države. V četrtek se je v svoji rezidenci Novo-Ogarjovo srečal z vodji parlamentarnih frakcij Dume. Ob začetku jesenske seje dume so govorili o gospodarskih razmerah, socialnih vprašanjih, migracijah in vlogi veteranov iz posebne vojaške operacije v politiki. Čeprav so se v medijih pojavile špekulacije, da bo Putin ob tej priložnosti razkril seznam nove vlade, uradnih potrditev o tem ni.

Putin je pojasnil, da politične stranke med svoje člane vse pogosteje rekrutirajo udeležence posebne vojaške operacije. Po poročanju ruskih medijev Putin verjame, da bodo "vojaki lahko pozitivno prispevali k delu frakcij in se dobro odrezali na vodilnih položajih".

Putin je poudaril, da morajo udeleženci posebne vojaške operacije po vrnitvi v civilno življenje igrati pomembno vlogo v strankah in državnih organih. "Njihova življenjska izkušnja in predanost bosta dragoceni za celotno družbo," je dejal in dodal, da si želi več njihove prisotnosti tudi v političnem prostoru. Kremelj in ruske tiskovne agencije so poročale, da je Putin parlamentarce pozval k tesnejšemu sodelovanju z veterani ter k spodbujanju njihove vključitve v družbeno in politično življenje.

Brez napovedi nove vlade

Kljub govoricam Putin na srečanju ni predstavil nove sestave vladnega kabineta. Zadnja večja kadrovska prenova se je zgodila maja 2024, ko je bil Mihail Mišustin ponovno potrjen za predsednika vlade. Takrat je prišlo do nekaterih sprememb, med drugim do zamenjave dolgoletnega obrambnega ministra Sergeja Šojguja z ekonomistom Andrejem Belousovom.