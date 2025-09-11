Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
10.16

Osveženo pred

1 minuta

poplave Bali

Četrtek, 11. 9. 2025, 10.16

1 minuta

Poplave na Baliju in Floresu zahtevale najmanj 18 življenj

Avtorji:
Na. R., STA

Bali, poplave | Foto Reuters

Foto: Reuters

Zaradi neobičajno močnega deževja so indonezijska otoka Bali in Flores prizadele obsežne poplave, ki so po podatkih oblasti zahtevale najmanj 18 življenj, šest ljudi pa še pogrešajo. Ulice, podhodi in domovi so pod vodo, deroče vode nosijo avtomobile, več sto prebivalcev pa so morali evakuirati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poplave so še posebej prizadele Denpasar, prestolnico med turisti izredno priljubljenega Balija, medtem ko so se ulice v turističnih krajih Canggu in Ubud na otoku spremenile v reke, poroča lokalni časnik Bali Sun.

Bali, poplave | Foto: Reuters Foto: Reuters

Na Baliju so poplave zahtevale najmanj 14 življenj, dva človeka pa pogrešajo. 560 prebivalcev so evakuirali, so danes sporočile pristojne oblasti. Na glavnih cestnih povezavah vlada prometni kaos, tudi na cestah do mednarodnega letališča. Lokalni mediji poročajo o obsežni škodi, turiste na prizadetih območjih pa so pozvali, naj ne tvegajo po nepotrebnem.

Prizadet je tudi otok Flores, na katerem so poplave zahtevale najmanj štiri življenja, tudi šestmesečnega dojenčka, štiri ljudi pa še pogrešajo. | Foto: Reuters Prizadet je tudi otok Flores, na katerem so poplave zahtevale najmanj štiri življenja, tudi šestmesečnega dojenčka, štiri ljudi pa še pogrešajo. Foto: Reuters

Slab odvodni sistem povečuje tveganja

Vremenoslovci napovedujejo nevihte tudi v prihodnjih dneh. V Indoneziji so med deževno sezono, ki običajno doseže vrhunec med novembrom in marcem, pogosti poplave in zemeljski plazovi.

Slabo vzdrževani odvodni sistemi in hiter urbani razvoj na Baliju, eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu, po ocenah strokovnjakov medtem povečujejo tveganje za poplave, ko močno dežuje zunaj običajnih monsunskih mesecev.

Reka, neurje
iskalna akcija pogrešani poplave Bali
