Prihranite energijo, pridobite subvencijo do 4.500 evrov in do sedem let brezskrbnosti

Ko govorimo o prihodnosti ogrevanja in hlajenja domov, se vse več ljudi odloča za prehod na toplotne črpalke . Zakaj? Ker združujejo prihranke, trajnost in udobje v eni sami napravi. Med vodilnimi proizvajalci je v Sloveniji in Evropi že vrsto let v ospredju Daikin , ki je zdaj prejel še prestižno priznanje Best Buy Award 2025/2026 – potrošniki so ga izbrali kot blagovno znamko z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Izjemna energetska učinkovitost – do 400-odstotni izkoristek

Toplotne črpalke niso več le trend, temveč dolgoročna rešitev za vsak dom. Delujejo na principu izkoriščanja obnovljivih virov energije, predvsem toplote iz zraka. Tako do 70 odstotkov potrebne energije pridobijo iz okolja, preostalih 30 odstotkov pa iz elektrike. To pomeni, da lahko iz enega kilovata elektrike ustvarijo do štiri kilovate toplote – kar je tudi do 400 odstotkov učinkovitosti.

V praksi to pomeni: občutno nižje mesečne stroške ogrevanja,

prijaznejši vpliv na okolje,

dolgoročno naložbo, ki se povrne skozi prihranke in poviša vrednost nepremičnine.

Foto: Daikin

Subvencije do 4.500 evrov – vaša priložnost za ugodnejšo naložbo

Slovenske družine imajo trenutno na voljo enkratno priložnost za sofinanciranje nakupa toplotne črpalke. Eko sklad ponuja do 2.500 nepovratnih sredstev, dodatno pa Daikinov sklad prispeva še do 2.000 evrov v obliki popusta. Skupaj lahko torej prihranite kar 4.500 evrov, kar bistveno zmanjša začetno naložbo. Foto: Daikin

Daikin – številka 1 v Evropi

Daikin se uvršča na sam vrh tudi na evropski ravni. Po podatkih BRG Building Solutions1 je blagovna znamka vodilna pri vgradnji hidroničnih toplotnih črpalk – od leta 2006 je nameščenih že več kot 1,4 milijona enot.

Njihova serija, Daikin Altherma, združuje ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode v enem sistemu. Poleg tega omogoča pametno upravljanje na daljavo prek aplikacije, kar uporabniku zagotavlja popoln nadzor nad porabo energije.

Foto: Daikin

Nagrajena kakovost in zaupanje uporabnikov

Priznanje Best Buy Award 2025/2026 ni naključje. Gre za raziskavo švicarske organizacije ICERTIAS, kjer so slovenski potrošniki na odprto vprašanje – brez ponujenih odgovorov – največkrat izbrali prav Daikin kot znamko, ki po njihovih izkušnjah ponuja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

"Priznanje Best Buy Award nam veliko pomeni, saj prihaja neposredno iz izkušenj slovenskih uporabnikov. Ne gre za komisijsko oceno, temveč za realno zaznavanje kakovosti in vrednosti, ki ju ponujamo. V Daikinu si nenehno prizadevamo razvijati napredne rešitve, ki so prijazne do okolja in dostopne za ljudi. To priznanje potrjuje, da smo na pravi poti, in nam hkrati nalaga odgovornost, da to zaupanje upravičujemo tudi v prihodnje."— so nam zaupali pri podjetju Daikin.

Foto: Daikin

Do sedem let jamstva – dolgoročna brezskrbnost

Vsaka naložba je še boljša, ko jo spremlja varnost. Daikin svojim strankam ponuja možnost do sedem let podaljšanega jamstva, kar je nadpovprečno jamstvo na trgu. To pomeni, da lahko uporabniki brez skrbi uživajo v udobju in prihrankih, saj je kakovost naprave dodatno potrjena tudi z zanesljivo podporo proizvajalca.

Foto: Daikin

Kaj pa nove omrežnine? Pametno ogrevanje bo še pomembnejše.

Novi sistem obračunavanja elektrike je sicer bolj kompleksen, a ob ustrezni prilagoditvi ne pomeni višjih stroškov – prav nasprotno. S sodobno toplotno črpalko lahko porabo elektrike pametno prilagodimo novim tarifam in tako ohranimo ali celo znižamo letne stroške ogrevanja.

Pri konkretni hiši velikosti 200 m², ki je prej uporabljala kurilno olje, se ob prehodu na toplotno črpalko Daikin letni stroški znižajo za več kot polovico. Tudi investicija se z upoštevanjem subvencij povrne v nekaj letih – podobno velja za gospodinjstva, ki prehajajo s plinskega ogrevanja.

Če je v sistem vključena še sončna elektrarna, so stroški lahko skoraj nični. Takšni primeri potrjujejo, da je naložba v toplotno črpalko Daikin dolgoročno smiselna izbira – tako za starejše hiše kot za novogradnje.

Tudi z novim obračunavanjem omrežnin ostaja ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih rešitev za ogrevanje.

Več v članku: Se ogrevanje s toplotno črpalko izplača?

Foto: Shutterstock

Prihodnost ogrevanja je tu

Toplotne črpalke Daikin združujejo tehnološko naprednost, energetsko učinkovitost in trajnost. S subvencijami do 4.500 evrov, priznano kakovostjo (Best Buy Award), vodilnim položajem v Evropi ter sedemletnim jamstvom so prava izbira za vsakogar, ki razmišlja dolgoročno.

1BRG BUILDING SOLUTIONS – Podatki/poročilo za junij 2024 velja za hidronične toplotne črpalke.