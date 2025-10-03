Le teden dni po tem, ko je bila rešena, je umrla babica iz hrvaške hiše groze

Osemdesetletna babica Gordana Hinić, ki je bila skupaj s svojo 92-letno sestro Nedjeljko Puškaric pred tednom dni rešena iz hiše groze v Korenici v Liki, je danes umrla, poroča hrvaški Jutarnji list.

Babica Gordana je bila skupaj s sestro Nedjeljko prejšnjo sredo rešena iz hiše groze v Korenici v Liki na Hrvaškem, kjer ju je zlorabljala njuna nečakinja.

Sprejeli so ju v Dom za starejše in invalide Škof Srećko Badurina v Ogulinu in ju takoj napotili na zdravniške preglede v Splošno bolnišnico v Ogulinu. Babica Gordana je bila v hudem stanju in je bila hospitalizirana. Umrla je natanko teden dni pozneje, v sredo, 1. oktobra.

Babici sta svojo nečakinjo Dolores Mijatović, hčerko njune pokojne sestre Desanke, obtožili zlorabe, motiv pa bi domnevno lahko bil pohlep.

Odrejena je obdukcija

Ali so bili pogoji, v katerih je živela Gordana, in zlorabe, ki jim je bila izpostavljena, vzroki za njeno hudo stanje in v kolikšni meri, bo pokazala policijska preiskava, ki še poteka. Za ugotovitev natančnih vzrokov smrti je odrejena obdukcija. Informacijo je potrdila direktorica ogulinske bolnišnice Jadranka Francetić. Povedala je, da so se za pacientko trudili storiti vse, kar je bilo v njihovi moči. Direktorica je povedala tudi, da je bila pacientka, ko so opravili CT posnetek glave, prestrašena in vznemirjena.

Podobne informacije so na Jutarnjem prejeli tudi iz doma. Dejali so, da sta babici objemali osebje in jih prosili, naj ju ne pošiljajo kam drugam, ker želita ostati tam, v kraju, kjer sta po dolgem času deležne pozornosti, ljubezni in topline. Žal je babica Gordana imela le sedem dni. Babica Nedjeljka Puškarić je novico o sestrini smrti težko sprejela, vendar osebje doma počne vse, kar je v njihovi moči, da bi jo potolažilo.

"Za zdaj ne moremo dobiti informacij o dejanskih poškodbah babice Gordane, saj jih bo podrobno ugotovila šele obdukcija, ki bi morala dati odgovor na vprašanje, kaj je pravi vzrok smrti. Od tega je odvisna kvalifikacija morebitnega kaznivega dejanja," so navedli policisti.

Nečakinja je bila svetovalka nekdanjega hrvaškega predsednika

Nečakinjo, ki je nad babicama izvajal nasilje, so pred dvema tednoma aretirali in zanjo odredili pripor. Dolores Mijatović je bila sicer svetovalka nekdanjega predsednika vlade Republike Hrvaške Zlatka Mateše, magistrica prava in poliglotka, ki je v svoji karieri opravljala položaje v državnih in poslovnih institucijah. Poleg vlade Republike Hrvaške je delala tudi v Zagreb Holdingu.

Da sta bili babici rešeni, je najzaslužnejši znani liški restavrator Željko Orešković Macola, ki jima je prinesel hrano. Ta je bil šokiran nad videnim in je takoj poklical policijo, nakar so aretirali njuno nečakinjo Dolores Mijatović.

Zmerjala ju je s kurbami

Babici sta za Jutarnji povedali, kako ju je nečakinja udarjala, žalila z žaljivimi besedami, ju imenovala kurbe in kobile ter ju stradala. Poleg tega naj bi imela ​​nadzor nad njunimi financami: starejša teta je ostala brez pokojnine, mlajša pa brez denarja od prodaje stanovanja. Življenje v hiši je bilo bedno, ženski sta bili zanemarjeni in brez ustrezne zdravstvene oskrbe v zelo slabih higienskih razmerah.

"V kopalnici me je prijela za glavo in z njo udarila ob ploščice. Začela sem jokati. Rekla je: 'Kurba!' Rekla sem, da nisem kurba. Rekla je: 'Kaj si ti drugega kot kurba!?' Ampak jaz nisem kurba. Svoje delo sem pošteno opravljala 42 let," je povedala Nedjeljka, si obrisala solzo in ni dvignila pogleda.

"Porinila me je in padla sem ter udarila ob prag, kjer je tisti žebelj," je prejšnji teden za Jutarnji povedala Gordana.

Posebej šokantno je, da sta prav babici nekoč ljubeče skrbeli za Dolores, saj nista imeli svojih otrok, zato sta jo vzgajali kot svojo.

Po objavi šokantnega dogajanja se je oglasilo veliko bralcev, ki so želeli babicama nekako pomagati, vendar so jima v domu oz. v bolnišnici v Ogulinu nudili vse, po čemer sta hrepeneli že leta. Babica Gordana je bila zelo hvaležna za vse in vsem, ki so jima pomagali. Zdaj naj počiva v večnem miru.