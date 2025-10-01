Novi zakon o informacijski varnosti prinaša pomembne spremembe

Na Brdu pri Kranju bo v ponedeljek, 13. oktobra 2025, Konferenca ZInfV-1 v organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV). Gre za osrednji dogodek, namenjen predstavitvi novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki je začel veljati 19. junija letos.

Novi zakon predstavlja ključni korak pri krepitvi informacijske in kibernetske varnosti v Sloveniji in pomembno vpliva na delovanje državnih organov, gospodarskih subjektov ter vseh drugih zavezancev, hkrati pa postavlja temelje za večjo odpornost družbe proti sodobnim kibernetskim grožnjam.

Kako poteka priglasitev pomembnega kibernetskega incidenta? Foto: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Kaj prinaša konferenca? Na dogodku bodo udeleženci spoznali glavne zakonodajne novosti in njihov pomen v praksi. V programu se obetajo: pregled sprememb, ki jih uvaja zakon,

predstavitev načrtovanih oblik sodelovanja,

obravnava postopkov nadzora po novem zakonu.

Nasveti inšpekcije za informacijsko varnost Foto: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Konferenca bo združila predstavnike URSIV, strokovnjake s področja kibernetske varnosti in različne deležnike iz javnega ter zasebnega sektorja. Dogodek bo priložnost za poglobljeno razpravo, izmenjavo izkušenj in odpiranje vprašanj o nadaljnjem razvoju varnega digitalnega okolja v Sloveniji.

Inšpekcija spodbuja preventivni pristop – bolje pripravljena organizacija pomeni manj težav ob nadzoru in višjo raven zaščite pred kibernetskimi grožnjami. Foto: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Prijava in spremljanje v živo

Zaradi omejenega števila mest je prijava mogoča le za eno osebo na posamezno organizacijo. Dodatne prijave bodo evidentirane in upoštevane glede na velikost entitete ter razpoložljivost mest.

Vabljeni na konferenco o novem Zakonu o informacijski varnosti. Foto: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Dogajanje lahko spremljate tudi prek spletnega prenosa. Dostop do prenosa bo omogočen vsem brez predhodne registracije in bo objavljen na spletni strani URSIV in družbenih omrežjih.

