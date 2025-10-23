Vlada se je seznanila z dogovorom o uskladitvi spremembe pravice do solidarnostne pomoči

Vlada se je danes seznanila z dogovorom o uskladitvi spremembe pravice do solidarnostne pomoči, ki so ga podpisali vodja vladne pogajalske skupine Klemen Boštjančič in vodji sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, so sporočili po seji vlade. Dogovor predvideva dvig cenzusa za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči.

Med pogajanji sta se namreč vladna in sindikalna stran dogovorili, da se t. i. splošni cenzus za upravičenost do solidarnostne pomoči poviša s sto na 120 odstotkov minimalne plače, cenzus za člane sindikata pa s 140 na 168 odstotkov.

Cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči se je s tem prilagodil ureditvi, ki jo je v zvezi z minimalno plačo prinesel nov plačni sistem v javnem sektorju. Od letos namreč velja, da imajo javni uslužbenci osnovno plačo določeno najmanj v višini minimalne plače.

S tem pa se je zmanjšal delež tistih, ki bi bili upravičeni do solidarnostne pomoči. Minimalna plača v letošnjem letu je namreč 1277,72 evra, medtem ko je najnižja osnovna plača v javnem sektorju 1291,52 evra, kolikor je na novi plačni lestvici vrednost drugega plačnega razreda.

Kaj je solidarnostna pomoč?

Solidarnostna pomoč je sicer denarna pomoč delodajalca v primerih smrti delavca ali ožjega družinskega člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarnih nesreč ali požarov.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, višina solidarnostne pomoči in primeri, v katerih javnemu uslužbencu pripada solidarnostna pomoč, ostajajo nespremenjeni. V letošnjem letu znaša 709,50 evra. Člani reprezentativnih sindikatov pa so upravičeni do 20 odstotkov višje, torej do 851,40 evra.

Dogovor med vlado in sindikati

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da se o višini solidarnostne pomoči, tako kot o višini vseh drugih povračil stroškov in drugih prejemkov, ki pripadajo javnim uslužbencem, kot so na primer regres za prehrano, jubilejna nagrada, povračilo stroškov prevoza na delo, dogovorijo v okviru pogajanj med vlado in sindikati.

O višini solidarnostne pomoči so se dogovorili leta 2012 in je znašala 577,51 evra. Od takrat pa se ta znesek usklajuje na način, določen v kolektivnih pogodbah, in sicer se je do leta 2021 usklajeval enako kot vrednost plačnih razredov, od leta 2021 pa enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, so navedli na ministrstvu.

Dogovor, ki sta ga vladna in sindikalna stran dosegli na pogajanjih, morajo pred podpisom aneksov, s katerimi bodo dogovorjeno vnesli v kolektivne pogodbe, potrditi tako vlada kot organi sindikatov, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Pristojni ministri bodo na podlagi dogovora podpisali anekse h kolektivnim pogodbam za različne dejavnosti in poklice.