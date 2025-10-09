Na novinarski konferenci po seji vlade, ki smo jo spremljali v živo, so sodelovali notranji minister Boštjan Poklukar, obrambni minister Borut Sajovic in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Minister Sajovic je pojasnil, da so Notranji minister je pojasnil, da je vlada dosedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča imenovala za šefa policije s polnim mandatom.

Notranji minister Borut Sajovic je na novinarski konferenci povedal, da so na vladi sprejeli novo uredbo. "Sprejeli smo uredbo o opremljanju, organiziranju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje," je po seji vlade povedal obrambni minister Sajovic. Ob tem je obrambni minister izpostavil, da so bili v zadnjem času obremenjeni predvsem gorski reševalci. Kot je pojasnil Sajovic, je bila stara uredba vsebinsko nespremenjena zadnjih 20 let.

Dodal je, da so v zadnjem času izjemno izpostavljeni gorski reševalci. Letos je v slovenskih gorah umrlo že 46 oseb. "Naši gorski reševalci pa so opravili že skoraj 500 intervencij. Potem, ko smo predhodno za gorske reševalce že uredili nabavo zdravil, smo danes z uredbo povečali število postaj za gorsko reševanje, do zdaj smo jih imeli 17," je povedal Sajovic in dodal, da 18. postajo dodajajo v Ajdoviščini.

"Do zdaj smo imeli 430 reševalcev, ki smo jih imeli v sistemu, zdaj pa smo to številko zaradi povečanega obsega dela povečali na 600," je pojasnil Sajovic in dodal, da jim zagotovili tudi vso podporo in sredstva za delovanje. "Uredili smo položaj gorskega reševalca v enoti, ki čaka na gorsko reševanje na Brniku, da ima z ostalimi enakovrednimi službami enakopraven položaj," je povedal in dodal, da so tem osebam (zaradi intervencij, ki se zavlečejo v noč in zaradi tega zjutraj ne morejo na delo), zagotovili refundacijo oziroma nadomestilo plače za osemurni delavnik.

Kot je dodal Sajovic, niso pozabili na gasilce in gasilke, ki so po njegovih besedah najmočnejši in najmnožičnejši steber v sistemu zaščite in reševanja.

"Ključno sporočilo je, da gasilke in gasilci niso in nikoli ne bodo pozabljeni," je še dodal Sajovic. Sajovic je ponovil, da je test alarmiranja uspel, saj je ta pokazal tudi pomankljivosti in dobre lastnosti.

Na konferenci sodeluje tudi generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. "Sprememba uredbe je bila zelo zahtevna zadnjih 18 mesecev," je povedal Behin. "Uprava za zaščito in reševanje bo sistem SI-Alarm uporabljala in kreirala sporočila ter jih poslala družbi Telekomu, ki bo sporočila nato posredoval še ostalim operaterjem," je o sistemu alarmiranja povedal Behin. Pojasnil je, da ima sistem omejitve, a ga je po njegovem mnenju smiselno uporabljati.

Behin je danes prejel tudi poročilo Telekoma Slovenija po končanem testiranju. Povedal je, da podrobnosti še ne pozna, da pa je bila bila 100-odstotna natančnost prenosa sporočila z Uprave do družbe Telekom. V nadaljevanju so se težave pojavile pri uporabi oddajnikov A1, ki pa so jih z zakasnitvijo odpravili.

Uredba bo stopila v veljavo po objavi v uradnem listu, domnevno v oktobru, je pojasnil Behin. Kot ugotavlja Behin, je želijo sistem alarmiranja uporabljajo še naprej. "Testiranja je potrebno ponoviti, a ne bi želeli tega prehitevati," je pojasnil Behin in dodal, da želijo, da tisti, ki sporočilo distribuira, to sporočilo primerno prinese do končnega uporabnika.

Behin je v odgovoru na testiranje sistema alarmiranja "Sistem je potrebno preveriti še na regionalni ravni. Naš cilj je, da se regionalno testiranje izvede v nekaj tednih," je še pojasnil Behin in dodal, da želijo testiranje na nacionalni ravni preveriti čez nekaj časa, ko se sistem posodobi.

Vlada imenovala novega generalnega direktorja policije

"Vlada Republike Slovenije je za petletno mandatno dobo potrdila novega generalnega direktorja policije Damjana Petriča," je na konferenci pojasnil notranji minister Boštjan Poklukar, potem ko je uradniški svet ponovno ugotovil, da Petrič izpolnjuje razpisne pogoje in je za ta položaj tudi strokovno usposobljen.

Mandat bo prevzel jutri od polnoči naprej.