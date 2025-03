Po 11 letih se od kluba poslavlja dosedanji predsednik Gregor Planteu, ki odhaja na delo v tujino, predsednik je bil od januarja 2022. Na skupščini kluba so bili prisotni tudi predstavniki generalnega sponzorja Pivovarne Laško Union, ki je že več kot 35 let generalni sponzor celjskih rokometašev, na čelu z glavno direktorico Marto Bulhak. S strani Mestne občine Celje je bil prisoten župan Matija Kovač, ki je postal tudi novi član upravnega odbora kluba.

Alenka Potočnik Anžič je po zaključku športne kariere, bila je slovenska reprezentantka v košarki, in študiju ekonomije svojo poslovno pot nadaljevala v agenciji AV studio, kjer je v dobrem desetletju napredovala do direktorice in prokuriste marketinške agencije. Leta 2017 je nastopila kot direktorica tržnega komuniciranja v Gorenju. Leto kasneje je ob prevzemu podjetja Hisense postala odgovorna za evropski marketing. Od leta 2021 je tudi pridružena članica uprave Hisense Europe. Skozi vodenje marketinga je aktivno vključena v upravljanje največjih regionalnih, evropskih in globalnih projektov športnih sponzorstev, so zapisali pri klubu.

Foto: www.alesfevzer.com "V vlogo predsednice vstopam z veliko mero odgovornosti, spoštovanja in ponosa ter predvsem z iskreno ambicijo, da skupaj z ekipo novih kolegic in kolegov v prihajajočem mandatu naredimo nekaj dobrega za celjski rokomet. Na temeljih skoraj 80-letne tradicije in z rokometno šolo, ki velja za eno najboljših v Evropi, želimo sistematično nadgrajevati ugled celjskega rokometa," je dejala Potočnik Anžič, ki bo kot 16. opravljala predsedniško funkcijo 26-kratnih državnih prvakov.

"Imamo perspektivno mlado člansko ekipo, odličen strokovni štab ter številčen in kakovosten podmladek v vseh mlajših selekcijah. Vse to predstavlja pozitiven obet za prihodnost in podpira vzdržen model trajnostnega razvoja kluba. V klubu se z novim vodstvom nikakor ne bo zgodila revolucija. Nova ekipa bo stremela k postopnemu napredku na vseh področjih delovanja. Verjamemo, da lahko, tudi z malo prepotrebne sreče, v obdobju našega mandata celjski rokomet znova utrdimo kot eno osrednjih točk evropskega rokometnega zemljevida," je še dodala edina kandidatka za predsedniški stolček.