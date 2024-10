Slovenski tenisači pred domačimi navijači proti Indoneziji

Slovenska moška reprezentanca v tenisu se je poleti v Črni gori vrnila v svetovno skupino II Davisovega pokala. Žreb je določil, da bo kvalifikacije svetovne skupine II doma igrala z Indonezijo. Dvoboj bo na sporedu konec januarja oziroma na začetku februarja prihodnje leto, so sporočili iz Tenisa Slovenije.

Slovenija je letos najprej, prav v tem delu tekmovanja, tesno izgubila s Kitajsko. V zelo izenačenem dvoboju so Kitajci po prvem dnevu vodili z 2:0, Slovenci pa so vztrajali.

Najprej je do odmevne zmage prišla dvojica Matic Križnik/Sebastian Dominko. Dominku pa je nato uspel pravi športni čudež, saj je premagal Zhizhen Zhanga, ki je trenutno na 41. mestu lestvice ATP.

Matic Križnik Foto: Vid Ponikvar

Matic Križnik je odločilni dvoboj izgubil in Slovenija je izpadla v nižji rang tekmovanja. Slovenija si je nato poleti na turnirju v Ulcinju v Črni gori prigarala vrnitev v svetovno skupino II.

Slovenija je najprej sicer izgubila proti Severni Makedoniji, nato pa je premagala Črno goro in Moldavijo. V tem delu tekmovanja nastopa 26 reprezentanc, Slovenija pa z Indonezijo še ni igrala.

V Davisovem pokalu so se sicer znova odločili za spremembe, ki bodo začele veljati leta 2025. Prihodnje letos se bodo zmagovalci sedmih dvobojev, ki bodo potekali doma ali v gosteh, na novembrskem zaključnem turnirju pridružili reprezentanci gostiteljici.

Letošnji finalni turnir bo od 19. do 24. novembra potekal v Malagi v Španiji. Četrtfinalni pari so Italija - Argentina, ZDA - Avstralija, Nemčija - Kanada in Nizozemska - Španija.

