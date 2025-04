Slovenska ženska teniška reprezentanca bo naslednji teden igrala v pokalu Billie Jean King. Leto in pol po zgodovinskem dosežku v Sevilli oziroma uvrstitvi v polfinale tega tekmovanja bo v Litvi nastopila v prvi evroafriški skupini.

Slovenija bo nastopila močno oslabljena, saj bosta manjkali najboljši igralki, Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek, na klopi pa tudi ne bo kapetana Andreja Kraševca, ki je po desetletju vodenja reprezentance februarja odstopil s položaja.

Njegov namestnik Iztok Kukec bo imel v Vilniusu na voljo Kajo Juvan, Pio Lovrič, Živo Falkner, Elo Nalo Milić in Aljo Senico.

Slovenija bo v skupinskem delu v torek in sredo igrala z Litvo in Srbijo. V primeru prvega ali drugega mesta jo v soboto, 12. aprila čaka dvoboj za napredovanje v višji rang tekmovanja, v primeru tretjega mesta pa obračun za obstanek.

Možne tekmice Slovenk so reprezentance iz skupine D, v kateri nastopajo Avstrija, Latvija, Portugalska in Hrvaška.

"Zavedamo se, da naloga ni lahka, a ..."

Iztok Kukec pravi, da je cilj reprezentance napredovanje v razigravanje za svetovno skupino, kamor se bodo iz Litve uvrstile štiri od trinajstih reprezentanc. "Zavedamo se, da naloga ni lahka, a verjamemo, da imamo dovolj kakovosti, da uresničimo želje. Zagotovo bi bilo lažje, če bi bili zraven tudi Zidanšek in Erjavec, a hkrati razumem njuno odločitev, saj bomo v Vilniusu igrali na trdi podlagi, onidve pa sta se že povsem posvetili peščenemu delu sezone," je dejal Kukec.

Blaž Kavčič bi bil najbolj primerna rešitev

Blaž Kavčič bi bil najprimernejši naslednik Andreja Kraševca, menijo igralke. Foto: www.alesfevzer.com Tudi Kaja Juvan, ki se vrača v tekmovalni pogon po enoletnem premoru, si je za cilj zadala vrnitev na raven, na kateri je Slovenija igrala zadnje sezone, a je hkrati poudarila, da bo zadovoljna tudi z obstankom.

Po nastopu v Litvi bo Teniška zveza Slovenije izbrala novega kapetana ženske reprezentance. Kaja Juvan je povedala, da se je na to temo že pogovarjala s Tamaro Zidanšek in Veroniko Erjavec in da se vse strinjajo, da bi bil Blaž Kavčič najbolj primerna rešitev.

"Z nami je bil že na nekaj reprezentančnih akcijah in vse igralke ga zelo spoštujemo. Hkrati je bil kot igralec vzorčni primer reprezentanta, ki je vedno, če je le lahko, oblekel slovenski dres. V dobrih odnosih je tudi s teniško zvezo, zato verjamem, da bomo na naslednjih tekmah v polni postavi," je dejala Kaja Juvan.

