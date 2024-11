Italija v finalu ni dovolila presenečenja

Teniška reprezentanca Italije je zmagovalka pokala Billie Jean King. V finalu v Malagi so Italijanke premagale Slovaško, potem ko sta v posamičnih dvobojih slavili Lucia Bronzetti in Jasmine Paolini.

Bronzetti je v prvem obračunu premagala Viktorio Hrunčakovo s 6:2, 6:4. Ni imela težjega dela, saj je dvoboj trajal le uro in 20 minut. "Vesela sem,, da sem lahko tukaj in zastopam svojo državo. Lepo je, da sem zmagala, ni pa bilo lahko, saj je to le finale," pa je svojo zmago ocenila Bronzetti, 78. igralka z lestvice WTA po zmagi proti 159. igralki sveta.

V slovaški ekipi so nato upali na preobrat v drugem dvoboju, kjer pa je najboljša slovaška igralka v Malagi, 43. z lestvice WTA Rebecca Šramkova, imela za tekmico četrto igralko sveta Jasmine Paolini. Ta ni dovolila presenečenja, prvi niz je dobila s 6:2, drugega pa s 6:1 in tako po le uri in šestih minutah zagotovila zmago Italiji. "Neverjetno leto. Končati z zmago v pokalu Billie Jean King je nekaj izjemnega, težko najdem besede, da to opišem. Rada bi le uživala v tem trenutku. Srečna sem, da sem tukaj, da sem del te ekipe in da smo spet zmagale," je po uspehu dejala Paolini.

Italijanke, ki so lani v finalu klonile proti Kanadi, so pokal Billie Jean King oziroma nekdanji pokal Fed dobile petič, doslej so bile uspešne še v letih 2006, 2009, 2010 in 2013. Slovaška pa ostaja pri edini zmagi iz leta 2002. "Sanje so se uresničile. Ponosna sem na igralke, borile so se, naša pot tukaj je bila izjemna. Nikoli nismo popuščale, bile smo osredotočene na naš cilj," pa je uspeh Italije pospremila selektorka Tathiana Garbin.

Sara Errani je lovoriko osvojila že četrtič, v finalu pa ji z Jasmine Paolini ni bilo potrebno zaigrati v dvojicah. Foto: Guliverimage

Veteranka Errani že četrtič na vrhu

Pomemben del ekipe je bila tudi veteranka Sara Errani, za katero je to pri 37 letih četrta zmaga v tem tekmovanju v karieri, sodelovala ni le pri prvi italijanski leta 2006. V postavo se je vrnila po petih letih premora, zdaj je po osvojenih naslovih izenačena s Flavio Pennetta, prehitela pa je Francesco Schiavone.

Na poti do letošnjega finala je Slovaška poskrbela za presenečenje zaključnega turnirja in po vrsti izločila ZDA, Avstralijo in Veliko Britanijo. Italija, ki je bila prosta v prvem krogu, pa je bila boljša od Japonske in Poljske. Prav z ekipo druge igralke sveta Ige Swiatek so imele Italijanke največ dela na tekmovanju, saj so si finale zagotovile šele po igri dvojic, ko sta nekdanja zmagovalka Portoroža Sara Errani ter Paolini premagali Swiatek in Katarzyno Kawa.

Tudi Slovakinje so v polfinalu za napredovanje potrebovale tri dvoboje, poskrbele pa so tudi za preobrat, saj je Britanka Emma Raducanu najprej premagala Hrunčakovo, nato pa je še 24. igralka sveta Katie Boulter dobila prvi niz proti Šramkovi. A je slednja dobila naslednja dva niza, potem pa v igri dvojic slavila še v navezi s Terezo Mihalikovo.

Italija : Slovaška 2:0



Lucia Bronzetti : Viktoria Hrunčakova 6:2, 6:4;

Jasmine Paolini : Rebecca Šramkova 6:2, 6:1