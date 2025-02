Sezona teniških turnirjev v Sloveniji se bo začela v Mariboru

"S temi turnirji slovenskim tekmovalkam in tekmovalcem omogočamo nabiranje točk za lestvici ATP in WTA ter jim tako pomagamo pri pridobivanju dragocenih izkušenj za preboju na višjo raven. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo občinam, lokalnim teniškim klubom ter sponzorjem za njihovo podporo, brez katere teh turnirjev ne bi mogli uspešno izpeljati," je ob tem povedala nova direktorica TZS Tea Starc.

Na lanskih turnirjih so slovenski igralci prišli do treh naslovov. Enega je prispeval Bor Artnak, dva pa Veronika Erjavec in Pia Lovrič. TZS je slovenskim igralcem podelila 96 povabil oziroma tako imenovanih "wild cardov" v posamični konkurenci in 51 za igro dvojic.

"TK Branik je v zadnjem letu močno napredoval in pridobiva vse večjo prepoznavnost v Sloveniji in tujini. V sodelovanju s Tenis Slovenija priprave na turnir potekajo nemoteno in prepričani smo, da bomo znova organizirali odličen dogodek," je za spletno stran Teniške zveze Slovenije (TZS) povedal direktor prvega turnirja Matej Sušac.

