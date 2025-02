Sinner še naprej številka 1 svetovnega tenisa

Italijan Jannik Sinner je navkljub trimesečni prepovedi zaradi jemanja nedovoljenih poživil še vedno prvi na lestvici ATP, pri čemer ne bo smel stopiti na teniška igrišča vse do 4. maja. Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak na 452. mestu.

Jannik Sinner ima pred najbližjim zasledovalcem Nemcem Alexandrom Zverevom 3195 točk prednosti. Tretjeuvrščeni Španec Carlos Alcaraz je v tem tednu pridobil 100 točk in je skupaj pri 7510 točkah.

Med prvo deseterico sta mesti zamenjala Američan Tommy Paul in zmagovalec turnirja v Dohi Rus Andrej Rubljov, ki trenutno zasedata deseto in deveto mesto. Zmagovalec turnirja v Riu de Janeiru Sebastian Baez tudi ta teden zaseda 31. mesto, medtem ko je njegov nasprotnik v finalu Alexandre Müller pridobil 19 mest in je zdaj 41.

Izmed Slovencev so poleg že omenjenega Artnaka med prvih 1000 še Filip Jeff Planinšek (747.), Blaž Rola (793.) in Jan Kupčič (996.)