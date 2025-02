Sabalenka še naprej kraljuje na lestvici WTA, Erjavec najboljša Slovenka

Na vrhu teniške lestvice WTA je še za nekaj 100 točk prednost povišala Belorusinja Arina Sabalenka. Ta ima zdaj pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek slabih 1100 točk naskoka. Najboljša Slovenka je še naprej Veronika Erjavec, ki je pridobila dve mesti in je 152. igralka sveta.

Med prvo deseterico je prišlo do nekaj sprememb. Italijanka Jasmine Paolini je izgubila dve mesti in je šesta. Mesto sta zavoljo tega pridobili Američanki Jessica Pegula, zdaj četrta, in zmagovalka OP Avstralije Madison Keys, ki je po novem peta igralka sveta.

Prvič je med deset najboljših napredovala 17-letna Rusinja Mira Andrejeva. Po slavju v Dubaju na turnirju serije WTA 1000 je Rusinja postala najmlajša članica najboljše deseterice po Čehinji Nicole Vaidišovi leta 2006. Čehinja je bila ob svojem debiju v top 10 stara 17 let in tri mesece, Andrejeva, sicer najmlajša zmagovalka Dubaja v zgodovini, je pol leta starejša.

Oči slovenske javnosti bodo ta teden uprte v teksaški Austin. Tam bo namreč po več kot letu dni prvič v glavnem delu žreba turnirjev serije WTA igrala Kaja Juvan.

Slednja na lestvici sicer zaseda 1106. mesto, a ima zaščiten ranking okoli stoterice po več kot enoletnem premoru zaradi osebnih razlogov. V prvem krogu se bo pomerila z Japonko Eno Shibahara.

Ostale Slovenke ta teden na najvišji ravni ne bodo dejavne, vključno z najboljšo na lestvici Veroniko Erjavec, ki je 152. igralka sveta.

Za Erjavec je še pet Slovenk uvrščenih med najboljših 500. Po vrsti sledijo Tamara Zidanšek (169.), Dalila Jakupović (242.), Polona Hercog (420.), Pia Lovrič (469.) in Živa Falkner (499.).