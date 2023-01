Piquejev Kosmos ne bo več organiziral Davisovega pokala

Kosmos, čigar ustanovitelj je nekdanji španski nogometaš Gerard Pique, in ITF sta se leta 2018 zavezala k spremembam formata tekmovanja v Davisovem pokalu, po petih letih sodelovanja pa sta skupno zgodbo končala. Pogodba je bila sprva v želji po popularizaciji reprezentančnega tenisa podpisana za kar 25-letno obdobje v vrednosti treh milijard ameriških dolarjev.

Davisov pokal so za leto 2018 korenito spremenili in ob koncu sezone organizirali zaključni turnir z najboljšimi reprezentancami. V zadnjih letih so tudi ta format spremenili, iz teniških vrst pa so večkrat prihajale kritike zaradi prenatrpanega koledarja. V letu 2022 je bil zaključni turnir razdeljen na septembrski skupinski del tekmovanja ter novembrski del z izločilnimi boji. Naslov je slavila Kanada, ki je v finalu z 2:0 v zmagah premagala Avstralijo.

Lani je Davisov pokal osvojila Kanada. Foto: Reuters

Za zdaj še ni jasno, ali bo ITF Davisov pokal spremenila nazaj v dolgoletno obliko ali bo k sodelovanju privabila nove pokrovitelje in obdržala zaključni turnir. Leta 2023 bo zagotovo tekmovanje priredila v lastni režiji, še piše AFP.