Član priljubljene zasedbe Gadi je napovedal, da bo na letošnjem Ljubljanskem maratonu skušal doseči prav poseben rekord: pretekel bo 42 kilometrov in pri tem igral harmoniko.

Anže Zavrl, član skupine Gadi, je napovedal, da bo oktobra na Ljubljanskem maratonu skušal postaviti nov Guinnessov rekord. To je napovedal ob vzponu na Triglav, njegovem najvišjem vzponu do zdaj, novi izziv pa bo maraton in hkratno igranje harmonike.

"S tem poskusom bom, kot je za zdaj znano, prvi na svetu združil tek maratona in igranje na harmoniko," je podvig napovedal Zavrl, ki so mu za to priložnost izdelali tudi novo harmoniko, primerno poimenovano Maratonika.

"Glasba in šport sta moja svoboda, zato bom slovenske pesmi s slovensko harmoniko ponesel prav na ljubljanske ulice," je prek družbenih omrežij še sporočil Zavrl in dodal, da bo vesel vsake podpore ob progi.

Zavrl se je v začetku letošnjega leta resno lotil rekreacije, ker je želel izgubiti odvečne kilograme. Spomladi mu je tehtnica pokazala že več kot 20 kilogramov manj, vztrajen tek, kolesarjenje in druge športe pa je nadaljeval tudi čez poletje ter se z rezultati rad pohvalil tudi na družbenih omrežjih.

