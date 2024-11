"Trajalo je skoraj tri mesece, a končno so moj trud 25. avgusta priznali pri Guinnessovi knjigi rekordov," je na družbenih omrežjih sporočil Marko Baloh, kolesarski trener, nekdanji svetovni prvak v 24-urnem kronometru, lastnik številnih rekordov in udeleženec sedmih dirk RAAM, ki veljajo za najtežjo kolesarsko preizkušnjo. V Guinnessovo knjigo rekordov bo vpisan kot najhitrejši kolesar na tisoč kilometrov po zunanji progi in nekoliko presenetljivo, kot je zapisal, kot najstarejši človek, ki je pri 57 letih in 43 dneh prekolesaril več kot 500 milj po zunanji progi.

Foto: Facebook/Marko Baloh Baloh se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri poskusu naskoka na svetovni rekord, še posebej je izpostavil svojo sanjsko ekipo – Teo in Irmo Baloh, Andreja Petroviča, Miro Gašparič Petrovič, Bena Puntarja in njegovo ekipo –, zahvalil pa se je tudi sponzorjem, ki verjamejo vanj in mu omogočajo, da premika meje v kolesarskem športu.

Baloh je rekord postavil na hipodromu Poleno v Lenartu v Slovenskih goricah. Tisoč kilometrov je prevozil v nekaj več kot 29 urah, kar je skoraj dve uri hitreje od prejšnjega rekorda, ki je bil v lasti Španca Francisca Rodrigueza.

O tem, kaj ga žene v ekstremne podvige, o čem razmišlja, ko mu je težko, in kaj se mu plete po glavi, medtem ko sešteva ure in kilometre, je spregovoril tudi v intervjuju za Sportal.