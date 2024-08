Nov podvig Marka Baloha: postal je svetovni rekorder na 1000 km

Slovenski ultrakolesar Marko Baloh je konec tedna v Lenartu postavil nov svetovni rekord na 1000 kilometrov, je v izjavi za javnost sporočila njegova ekipa. Dosedanji rekord Španca Francisca Rodrigueza je popravil za skoraj dve uri. Do tega konca tedna je bila najboljša znamka za 1000-kilometrsko preizkušnjo 31 ur, 23 minut in ena sekunda. Slovenski ultramaratonec Baloh pa je letvico pomaknil dve uri nižje, natančneje do 29 ur, 31 minut in 35 sekund.

Marko Baloh je rekord podrl na hipodromu Polena v Lenartu v Slovenskih goricah, ki je sicer namenjen konjeniškim, kolesarskim in ostalim prireditvam. Krog je uradno homologiran na 959,1 m, torej je bilo za 1000 km treba prevoziti 1042 krogov in 617,8 m. Rekord je potekal pod okriljem svetovne ultrakolesarske zveze (WUCA) in Guinnessove knjige rekordov, so še zapisali v izjavi za javnost.

"Moj optimizem glede rekorda na 1000 km se je izkazal za upravičenega. Vreme nam ni šlo ravno na roke, zaradi močnega vetra in vročine so bile prve ure daleč od pričakovanega. K sreči mi je v hladu noči uspelo dvigniti hitrost in tudi vročina v zadnjih urah me ni ustavila, le malce upočasnila," je dejal novi rekorder na 1000 km.

Spotoma popravil še svetovna rekorda na 12 in 24 ur v svoji kategoriji

"Spotoma sem uspel popraviti tudi svetovna rekorda na 12 in 24 ur za kategorijo 50-59 let. Najbolj sem pa ponosen na rekord na 1000 km, ki je generalni za vse kategorije. Najlepša hvala navijačem, ki so mi predvsem v zadnjih urah dajali potrebno energijo. Zahvala gre tudi moji spremljevalni ekipi, ki so imeli vse pod nadzorom v vsakem trenutku vožnje," je še dejal 57-letni ultrakolesar.

Baloh ima že precej izkušenj s svetovnimi rekordi v ultra-kolesarskih disciplinah. Prvega je postavil leta 2002 na velodromu v Češči vasi pri Novem mestu v kronometru na 12 ur, zadnjega pa pred štirimi leti.