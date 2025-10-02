Golob: Slovenija podpira prepoved uvoza ruskih energentov v Evropo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rebeka Krašovec | EU je od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot tremi leti že močno zmanjšala uvoz ruskih fosilnih goriv, letos pa je Evropska komisija predlagala popolno opustitev uvoza v prihodnjih letih. | Foto Vlada RS/X

EU je od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot tremi leti že močno zmanjšala uvoz ruskih fosilnih goriv, letos pa je Evropska komisija predlagala popolno opustitev uvoza v prihodnjih letih.

Foto: Vlada RS/X

Slovenija podpira prepoved uvoza ruskih energentov v Evropo, je glede predlogov Evropske komisije na tem področju danes v Köbenhavnu povedal premier Robert Golob. Poudaril je, da države, ki še naprej uvažajo ruske energente, spodkopavajo evropsko enotnost.

"Seveda podpiramo, da se Evropa v celoti osamosvoji od dobave ruskih energentov," je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v danski prestolnici povedal premier in dodal, da je Slovenija ruske energente nehala uvažati že pred časom.

"Najmočnejši smo takrat, ko smo enotni"

Države, ki nadaljujejo dobavo ruskih energentov, po njegovem mnenju ne dajejo zgolj dodatnega motiva Rusiji, da nadaljuje agresijo na Ukrajino, ampak tudi spodkopavajo evropsko enotnost.

"Evropa pa temelji ravno na tem, ne samo na skupnih vrednotah, ampak tudi na skupnem delovanju in enotnosti. In najmočnejša je takrat, ko smo enotni. Ko se pokaže, da nekdo iz lastnih interesov začne to spodkopavati, je to vedno slab znak za Evropo," je povedal Golob.

EU je sicer od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot tremi leti že močno zmanjšala uvoz ruskih fosilnih goriv, letos pa je Evropska komisija predlagala popolno opustitev uvoza v prihodnjih letih. Da morajo nehati kupovati rusko nafto, evropske partnerice poziva tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Vladimir Putin
Novice Rusija na kolenih: gorivo primorani kupovati od Kitajske
Tanker Boracay
Novice Francoska policija aretirala dva člana posadke ruskega tankerja
Vladimir Putin
Novice "Putin globoko v svojem srcu ve: Konec je"
Vladimir Putin Vojaška vaja
Novice Putinovega vojaškega stroja ne bo zaustavilo niti končanje vojne
Friedrich Merz
Novice Merz: Nismo v vojni, a niti v miru
Vladimir Putin energenti Vojna v Ukrajini Robert Golob Robert Golob
