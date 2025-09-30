Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
30. 9. 2025,
12.34

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Vladimir Putin Rusija Vojna v Ukrajini Friedrich Merz

Torek, 30. 9. 2025, 12.34

1 ura, 10 minut

Merz: Nismo v vojni, a niti v miru

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Friedrich Merz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Evropa ni v vojni z Rusijo, a ni več v miru," je odnose med Evropo in Rusijo komentiral nemški kancler Friedrich Merz.

Merz je na medijskem dogodku v Düsseldorfu med drugim spregovoril o odnosih med Evropo in Rusijo, ki se v zadnjem obdobju zaostrujejo. "Naj povem z enim stavkom, ki je na prvi pogled morda nekoliko šokanten: nismo v vojni, a nismo več v miru," je bil jasen Merz. 

"Ruska vojna je vojna proti naši demokraciji in vojna proti naši svobodi," je dejal nemški kancler in dodal, da je namen Moskve spodkopati enotnost v bloku.

Ponovno je omenil svojo podporo načrtu EU za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje ukrajinske vojske. Ocenjuje, da bi ta poteza lahko Ukrajini zagotovila vojaško podporo za od tri do pet let. Kot je dejal, bi lahko v tem časovnem okvirju za Rusijo postalo ekonomsko nevzdržno, da nadaljuje vojno proti Ukrajini, poroča Hina. 

Vladimir Putin, telefon
Novice Telefonski klic Putinu: tri besede, ob katerih zledeni kri v žilah
Mihail Hodorkovski, nekdanji prvi mož Jukosa
Novice Opozorilo nekdanjega naftnega mogotca: Evropa ne ve, s kom ima opravka
Volodimir Zelenski, Ukrajina
Novice Zelenski ima nov načrt proti Rusiji. Kaj namerava?
Vladimir Putin v Pekingu
Novice "Putin je bil videti zelo izčrpan, kot Berlusconi v zadnjih dneh življenja"
Vladimir Putin Rusija Vojna v Ukrajini Friedrich Merz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.