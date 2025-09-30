Merz: Nismo v vojni, a niti v miru

"Evropa ni v vojni z Rusijo, a ni več v miru," je odnose med Evropo in Rusijo komentiral nemški kancler Friedrich Merz.

Merz je na medijskem dogodku v Düsseldorfu med drugim spregovoril o odnosih med Evropo in Rusijo, ki se v zadnjem obdobju zaostrujejo. "Naj povem z enim stavkom, ki je na prvi pogled morda nekoliko šokanten: nismo v vojni, a nismo več v miru," je bil jasen Merz.

"Ruska vojna je vojna proti naši demokraciji in vojna proti naši svobodi," je dejal nemški kancler in dodal, da je namen Moskve spodkopati enotnost v bloku.

Ponovno je omenil svojo podporo načrtu EU za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje ukrajinske vojske. Ocenjuje, da bi ta poteza lahko Ukrajini zagotovila vojaško podporo za od tri do pet let. Kot je dejal, bi lahko v tem časovnem okvirju za Rusijo postalo ekonomsko nevzdržno, da nadaljuje vojno proti Ukrajini, poroča Hina.