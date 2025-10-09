Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Predsednik KPK poziva k spoštljivi komunikaciji o delu neodvisnih institucij

Robert Šumi | Foto STA

Foto: STA

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi predsednika vlade Roberta Goloba ob dogodkih preteklih dni v javnem pismu poziva, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Želi si, da bi Golob in preostali nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij, je dodal.

"Dogodki preteklih dni, tednov in mesecev so dosegli točko, ko je nujno, da vas nagovorim z javnim pismom," je uvodoma pojasnil Šumi, saj so napadi, diskreditacije, posmehovanja in manipulacije "posameznikov in medijev iz vašega kroga žal postali stalnica". Dodal je, da metode sicer niso nove, a se v zadnjem času stopnjujejo prek meje dopustnega.

"Ne slepimo se - ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu," je zapisal. S svojimi izjavami tako škodi pravni državi in spodjeda zaupanje v njeno delovanje in delovanje neodvisnih institucij, ne nazadnje pa tudi politične kulture. "Za te vrednote pa bi bilo prav, da bi se vi kot predsednik vlade neomajno zavzemali," je pristavil.

Postopka vodijo na podlagi prijav

Postopka zoper Goloba vodijo na podlagi prejetih prijav in "kot vse preostale postopke" izključno na podlagi zakonodaje. "To je naše delo, ki ga moramo profesionalno opravljati, ne glede na to, katero funkcijo zasedate," je zapisal in zatrdil, da bodo to počeli ne glede na pritiske in napade.

Tovrstni napadi so stalnica delovanja komisije. "Tudi pred štirimi leti smo predstojniki nekaterih neodvisnih nadzornih institucij opozarjali na podobne, za pravno državo škodljive prakse," je spomnil. Tudi tokrat pa mora zaradi zaščite institucije kot njen predstojnik opozoriti, "da gre znova predaleč".

"Nikakor ne menimo, da smo nad zakonom. Ravno nasprotno - delujemo v skladu z njim," je poudaril in dodal, da njihovo delo presojajo sodišča. Vedno sprejemajo tudi kritike, ki so del demokratičnega procesa, a morajo biti tudi te spoštljive in konstruktivne, "kar še posebej velja za javne funkcionarje in njihove predstavnike".

Zato predsednika vlade poziva k primerni in spoštljivi javni komunikaciji. "Hkrati si želim, da bi tako vi kot vsi preostali (aktualni in prihodnji) nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij ter zakaj je za gradnjo trdne pravne države pomembno, da te lahko opravljajo svoje delo brez pritiskov in diskreditacij," je še zapisal Šumi.

Javno pismo Golobu prihaja po tem, ko je bilo delo komisije deležno javnih očitkov predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

