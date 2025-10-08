Državna revizijska komisija je zahtevek Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup dveh helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči zavrnila kot neutemeljen. Zdaj torej ni več ovir za podpis pogodbe o nakupu helikopterjev podjetja Leonardo.

Predmet revizijskega postopka je bila, ob upoštevanju vsebine in meje zahtevka za revizijo, izključno presoja zakonitosti določitve merila "od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo" v razpisni dokumentaciji. Ugotovila je, da KPK pri tem ni izkazala naročnikovih kršitev zakona o javnem naročanju.

Med drugim Državna revizijska komisija v sklepu, objavljenem danes, navaja, da v konkretnem primeru oddaje javnega naročila, kjer je naročnik prejel dve ponudbi, sporno merilo ni bilo odločilno za oddajo predmetnega javnega naročila, saj je bila ponudba ponudnika Airbus Helicopters Deutschland zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah.

Zadnjega KPK niti ni izpodbijala, zato se Državna revizijska komisija v reviziji tudi ni ukvarjala z vprašanjem, ali je naročnik skladno z zakonom o javnem naročanju določil tudi preostala merila za oddajo javnega naročila in ali je oblikoval tehnične specifikacije, izhaja iz sklepa.

Po presoji Državne revizijske komisije je naročnik tudi dovolj natančno identificiral in opredelil mogoča tveganja pri namestitvi dodatne opreme v kabino helikopterja, ki se jim torej lahko izogne z uporabo ločenega prtljažnega prostora, na tak način pa z vso tozadevno opremo na krovu zagotavlja učinkovitost izvajanja operacij, saj opreme pred poletom ni treba prilagajati na dejanski namen konkretnega reševanja oziroma se po nepotrebnem vračati v bazo po dodatno opremo.

V zvezi z očitkom KPK, da je ministrstvo brez ustrezne utemeljitve kot dodatno merilo vključilo le "od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo", kar lahko izpolni en ponudnik, ne pa tudi merila "fenestron" (izvedbe repnega rotorja helikopterja) kot tehnične lastnosti, ki jo lahko ponudi drugi ponudnik, pa revizijska komisija ugotavlja, da prek Portala javnih naročil za obravnavano javno naročilo ni bilo zastavljeno nobeno vprašanje, ki bi se nanašalo na fenestron, tako pa že iz tega razloga ni utemeljen očitek vlagatelja o odsotnosti ustrezne utemeljitve med postopkom.

Upravni spor zoper današnjo odločitev revizijske komisije ni dovoljen.

KPK je zahtevek za revizijo javnega naročila za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči vložila sredi septembra kot zagovornica javnega interesa. Po njenih ugotovitvah je namreč obstajal sum kršitve določb zakona o javnem naročanju, nezakonita oddaja naročila pa bi lahko pomenila oškodovanje premoženja večje vrednosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Skupna vrednost posla (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV, z možnostjo povečanja za 30 odstotkov.

Predlagali so tudi zadržanje postopka, a tudi temu Državna revizijska komisija že v septembru ni ugodila, saj da za to niso ugotovili razlogov, prav tako pa je do zadržanja prišlo že zaradi postopka samega, saj ministrstvo do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo pogodbe ni smelo podpisati. Zato tudi roki, ki veljajo po zakonu o javnem naročanju za podpis niso tekli in se torej ministrstvu ni mudilo podpisati pogodbe do 26. septembra, kot je ministrstvo sprva navajalo.