V slovenskem taboru je bil najboljši Miha Dovžan, ki si je pristreljal minuto pribitka, na koncu pa po nekoliko slabšem zadnjem krogu osvojil 25. mesto. Z enakim strelskim izkupičkom je tri mesta za njim zaostal Jakov Fak.

Mladi del ekipe je ostal brez točk. Lovro Planko je bil v smučini sicer najhitrejši med Slovenci, po treh zgrešenih tarčah pa osvojil 48. mesto. Anton Vidmar (2 zgrešena strela) je bil 62. in Matic Repnik (4) 94.

V ospredju je najboljše določilo streljanje. Soerum je postal še deveti zmagovalec v sezoni, kar priča o enakovrednosti tekmovalcev. Najvišjo uvrstitev v karieri je dosegel Claude, Rasturgujevs pas je na zadnjem streljanju kaznoval napake dotlej vodilnega Norvežana Tarjeija Boeja in Nemca Justusa Strelova.

V četrtek 15-kilometrska tekma čaka ženski tabor z Anamarijo Lampič, Leno Repinc ter Polono in Živo Klemenčič.

Izidi:

- moški, 20 km:

1. Vebjoern Soerum (Nor) 47:30,0 (0)

2. Emilien Claude (Fra) + 52,1 (0)

3. Andrejs Rasturgujevs (Lat) 56,8 (1)

4. Niklas Hartweg (Švi) 1:20,5 (1)

5. Vitezslav Hornig (Češ) 1:31,3 (0)

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:42,0 (2)

...

25. Miha Dovžan (Slo) 2:47,1 (1)

28. Jakov Fak (Slo) 3:05,8 (1)

48. Lovro Planko (Slo) 4:43,1 (3)

62. Anton Vidmar (Slo) 5:41,5 (2)

94. Matic Repnik (Slo) 9:03,1 (4)

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (po 11. od 21 tekem):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 662 točk

2. Sturla Laegreid (Nor) 614

3. Emilien Jacquelin (Fra) 490

4. Eric Perrot (Fra) 478

5. Vebjoern Soerum (Nor) 471

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 440

...

14. Jakov Fak (Slo) 274

42. Miha Dovžan (Slo) 55

56. Lovro Planko (Slo) 17

69. Anton Vidmar (Slo) 3