Slovenke brez Anamarije Lampič v ozadju, zmaga za Nemke

Nemška četverica je zmagovalka ženske štafetne preizkušnje za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Med četverico Slovenk tokrat ni bilo Anamarije Lampič, ki je preizkušnjo izpustila zaradi vnetja mišice. Klara Vindišar, Lena Repinc ter Živa in Polona Klemenčič so končale na 16. mestu.

Prva se je med Slovenkami na pot podala Klara Vindišar in dobro opravila na strelišču z eno popravo, v teku pa je izgubila ogromno časa in predala na 17. mestu z zaostankom 1:22 minute. Kot druga je s popolnim strelskim nastopom kot 15. predala Lena Repinc in prismučala še dodatnih 31 sekund zaostanka.

Živa Klemenčič je bila nato na strelišču slaba in odtekla dva kazenska kroga ob šestih popravah, tako da se je v zadnjem delu preizkušnje Polona Klemenčič borila le za to, da je najboljše ne ujamejo za krog. To ji je naposled uspelo, ciljno črto je prečkala natanko pet minut in pol za zmagovalkami Nemkami.

Anamarija Lampič je tekmo izpustila zaradi vnetja mišice. Foto: SloSki biatlon

V boju za zmago so bile večino časa Norvežanke, Nemke in Švedinje, ki so tudi v zadnjo predajo krenile poravnano. Vodilna v skupnem seštevku Nemka Franziska Preuss si je leže priborila 20 sekund naskoka, medtem ko je Elvira Öberg za Švedsko krenila celo v kazenski krog. Tudi stoje je nato Preuss z izjemnim streljanjem potrdila slavje, Ragnhild Femsteinevik pa je za Norveško zadržala drugo mesto. V boju za tretje je Francija popravila vtis po slabi prvi predaji, Julia Simon pa ni mogla ujeti Norvežanke tik pred seboj.

Nemke v postavi Stefanie Scherer, Selina Grotian, Sophia Schneider in Preuss so na veselje domačih navijačev slavile s 17,4 sekunde naskoka pred Norveško in 25,8 sekunde pred Francijo.

Izidi, svetovni pokal (ženska štafeta):



1. Nemčija 1:07:47,6 (0 + 4)

(Stefanie Scherer, Selina Grotian, Sophia Schneider, Franziska Preuss)

2. Norveška + 17,4 (0 + 10)

(Karoline Offigstad Knotten, Juni Arnekleiv, Maren Kirkeeide, Ragnhild Femsteinevik)

3. Francija 25,8 (1 + 7)

(Paula Botet, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon)

4. Švica 35,8 (0 + 8)

5. Švedska 1:06,3 (1 + 12)

6. Avstrija 1:41,3 (0 + 5)

...

16. Slovenija 5:30,0 (2 + 10)

(Klara Vindišar, Lena Repinc, Živa Klemenčič, Polona Klemenčič)

...

V nedeljo tekmi s skupinskim startom

V nedeljo bosta v Ruhpoldingu še tekmi s skupinskim startom. Pravico nastopa imata od Slovencev za zdaj Jakov Fak in Anamarija Lampič, a se bodo pri slednji glede nastopa odločili pred samo preizkušnjo, ki se bo začela ob 15. uri. Moški bodo tekmovali dve uri in pol prej.

Četrta rezerva za žensko preizkušnjo je Polona Klemenčič, četrti rezervist pri moških pa Miha Dovžan.