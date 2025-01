Anamarija Lampič po desetem mestu (video: SZS):

Öberg je odlično opravila delo na strelišču, saj je zadela vse tarče. Tekmo je dobila po zadnjem strelskem postanku, ko je Francozinja Lou Jeanmonnot zgrešila dvakrat in izpadla iz boja za zmago, na koncu je bila šele deveta.

Še ena Francozinja Jeanne Richard je poleg Öberg edina končala s polnim strelskim izkupičkom, na koncu pa se je z Nemko Franzisko Preuss in Italijanko Dorotheo Wierer borila za preostali mesti na zmagovalnem odru. Na cilju je bila druga Nemka (+ 25), tik za njo tretja Richard (+ 25,4), četrta pa Wierer (+ 27,9).

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Lampič je na vsakem od štirih strelskih postankov zgrešila po eno tarčo. Sprva je strelišče zapuščala okrog 20. mesta, a je nato vsakič v teku pridobila in prehitela nekaj tekmic.

Anamarija Lampič je končala med prvo deseterico. Foto: Guliverimage

Po zadnjem strelskem postanku se je slovenska biatlonka v smučino vrnila že na 14. mestu, potem pa spet stopnjevala tekaški del in se do konca prebila do roba deseterice, njen zaostanek je na koncu znašal minuto in sedem desetink.

"Danes mi je končno ponovno uspelo. Sem zelo zadovoljna. Sploh na strelišču je zame po en zgrešen strel na vsakem postanku zelo dobro. Tudi tekaško, glede na to, da imam vneto mišico. Poškodbe med tekom nisem čutila, a me malce skrbi, kako bo po tekmi. Nič zato, deseto mesto je odličen rezultat in komaj čakam Anterselvo," je po tekmi za SZS dejala Lampič.

"Jakov se je odrezal odlično, saj je s tremi zgrešenimi streli zasedel 14. mesto. To je pokazatelj, da je tekel veliko bolje, kot na zadnjih dveh tekmah. Ana pa se je strelsko izkazala. Ves čas je veliko pridobivala na progi, tudi zadnjega in na koncu deseto mesto na tekmi s skupinskim startom je odličen rezultat," je bil zadovoljen trener Janez Marič.