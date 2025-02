V živo: po polovici tekme slovenska štafeta daleč od vrha

V Lenzerheideju v Švici se je danes ob 14.30 s tekmo mešanih štafet začelo svetovno prvenstvo v biatlonu. Slovenija se na uvodni tekmi predstavlja z zasedbo Anamarija Lampič, Jakov Fak, Lovro Planko in Lena Repinc, ki je v zadnjem hipu nadomestila Polono Klemenčič. Ta ima namreč želodčne težave.

SP Lenzerheide, tekma mešanih štafet v živo: Peto streljanje: Eric Perrot je tekel hitro, streljal natančno in prednost Francije povišal na na 55,1 sekunde. Drugi so strelišče zapustili Čehi (Vitezslav Hornig), na tretje mesto pa se je prebila Nemčija (Philipp Nawrath). Jakov Fak je na strelišče prišel kot 14., zadel vseh pet tarč in tekmo nadaljeval kot 13. Druga predaja: Francija je imela 46,5 sekund prednosti pred Italijo, za katero je odlično nastopila Dorothea Wierer, tretja je bila Češka s 46,6 zaostanka. Anamarija Lampič je Jakovu Faku predala 16. mesto in 2:55,7 zaostanka za vodilno Francijo. Četrto streljanje: Lou Jeanmonnot je bila na drugem strelskem postanku enkrat nenatančna, a je po popravi hitro nadaljevala s tekmo in strelišče zapustila 38,9 sekunde pred Čehinjo Vobornikovo in Poljakinjo Žuk. Anamarija Lampič se je na progi prebila na 13. mesto, spet zgrešila dva strela, v treh poskusih popravila samo enega in morala še drugič v kazenski krog. Strelišče je zapustila na 19. mestu. Tretje streljanje: Jeanmonnot je hitro zadela vseh pet tarč in povišala prednost francoske štafete. Anamarija Lampič je v prvem krogu pridobila eno mesto, nato pa zgrešila dva strela, ju tudi s tremi popravami ni uspela zadeti in morala v kazenski krog ter padla na 16. mesto. Prva predaja: V zadnjem krogu je Francozinja Julia Simon prehitela Finko Suvi Minnkinen in predala kot prva. Za Francijo nadaljuje Lou Jeanmonnot. Lena Repinc je Anamariji Lampič predala enajsto mesto in 54,5 sekunde zaostanka za vodilno štafeto. Drugo streljanje: Repinc je v teku nekaj izgubila, na strelišče prišla na desetem mestu, pa tokrat zgrepila zadnji, peti strel in zanj potrebovala dve popravi. V zadnji krog se je podala z desetega mesta, 31,8 sekund za vodilno Finko Minnkinen. Na predzadnjem, 23. mestu je Norveška, Ingrid Landmark Tandervold je morala dvakrat v kazenski krog. Prvo streljanje: Lena Repinc je popravljala en zgrešen strel, strelišče je zapustila na osmem mestu, vodstvo je prevzela štafeta Finske, za katero dirka Suvi Minnkinen. Start: Začelo se je, prva je šla v boj za Slovenijo Lena Repinc. Foto: SloSki biatlon Slovenske barve danes brani četverica Lena Repinc, Anamarija Lampič, Jakov Fak in Lovro Planko.

Pred dirko

Udarna člana ekipe sta Anamarija Lampič, v sezoni že tretja na sprintu svetovnega pokala v Franciji, in Jakov Fak, nazadnje peti in šesti na sprintu in zasledovanju v Anterselvi. Naloga Lene Repinc bo, da obdrži stik z vodilno skupino, Lovro Planko pa bo skušal izkoristiti progo v Lenzerheideju, ki mu zelo ustreza, saj je tam že osvojil kolajno v mladinski karieri, lani pa je z devetim mestom v sprintu dosegel najboljši izid.

Lani na SP v Novem Mestu na Češkem je namesto Planka za Slovenijo nastopil Miha Dovžan, izbrana vrsta pa je zasedla 12. mesto. Zmagali so Francozi Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz Bouchet in Julia Simon. Odločil je ženski del, saj sta bila brata Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe enakovredna Francozoma, na koncu pa so Norvežani osvojili srebro.

Tretja je bila Švedska, ki je bila le sekundo hitrejša od Švice, peti pa so bili Nemci. Iste ekipe tudi letos sodijo med favorite.

Prvenstvo bo trajalo do 23. februarja, ko bosta na sporedu obe tekmi s skupinskim startom, skupaj pa bodo prireditelji razdelili 12 kompletov kolajn. Slovenija na odličje čaka zdaj že natančno desetletje, ko je bil v Kontiolahtiju v tekmi s skupinskim startom zlat Jakov Fak. Kasneje je bil Fak srebrn še na ZOI 2018 v Pjongčangu na najdaljši 20-kilometrski tekmi.

