Norveška biatlonka Ingrid Landmark Tandrevold je na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju doživela dan, ki ga bo gotovo želela pozabiti. Po razočaranju v mešani štafeti je prejela grozilna sporočila, ki so šokirala športno javnost.

Norvežani so zaradi slabšega začetka, za katerega je bila odgovorna prav Ingrid Landmark Tandrevold, hitro izgubili možnosti za najvišja mesta na mešani štafeti. Štirikratna svetovna prvakinja, ki je pred božičem prestala operacijo srca, si je privoščila dva kazenska kroga, kar je ekipo pahnilo v zaostanek. V nadaljevanju so poskušali nadoknaditi izgubljeno, a pristali tik pod stopničkami – na četrtem mestu.

Po koncu tekme je Tandrevold doživela še en udarec – prejela je sovražna sporočila. "Želim ti vse najslabše na svetu. Zaradi tega, kar si storila danes, boš trpela do konca življenja. Smet, nesposobna česarkoli."

Vidno prizadeta Norvežanka je del sporočila delila na Instagramu in ob tem zapisala: "Danes preprosto ni bil moj dan. Moja ekipa je bila izjemna in zasluži si boljše."

Grozljiv odziv posameznikov je sprožil ogorčenje. Športni direktor norveške reprezentance Per Arne Botnan je v intervjuju za NRK obsodil sovražni govor: "Žalostno je, da se nekateri ukvarjajo s pisanjem takšnih nesmiselnih in sovražnih sporočil. Navajeni smo spletnih trolov, a to je eno najhujših sporočil, kar sem jih kdaj videl."