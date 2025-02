Dvaindvajsetletni ameriški reprezentant Campbell Wright je zagotovo eden od junakov nedavnega svetovnega biatlonskega prvenstva v Lenzerheideju, osvojil je dve srebrni odličji (v sprintu in zasledovanju), čeprav se pred tem v svetovnem pokalu še nikoli ni uvrstil na stopničke. A bi težko rekli, da se je vzel od nikoder, leta 2023 je namreč postal mladinski svetovni prvak v sprintu v Šučinsku v Kazahstanu. Tisto kolajno je osvojil še za rodno Novo Zelandijo. "Tista medalja je bila čustvena, ne verjamem, da se bo v moji karieri še kaj lahko primerjalo z njo," je povedal v intervjuju za Mednarodni olimpijski komite.

"Pogoltniti sem moral nekaj nacionalnega ponosa"

Novo Zelandijo je leto pred tem zastopal na olimpijskih igrah v Pekingu in postal šele drugi biatlonski olimpijec s te otoške države. V olimpijskem letu je prvič celotno sezono nastopal tudi v svetovnem pokalu in to ga je skoraj strlo. Osamljenost in logistični izzivi, ki so kot edinemu članu novozelandske reprezentance padli nanj, so ga skorajda prisilili, da bi opustil biatlon. "Bil sem izgorel in sem se že spogledoval z idejo, da zapustim ta šport. Kar bi bila škoda, saj ga imam neizmerno rad, vem pa tudi, da sem nadarjen. Bil sem edini Novozelandec v svetovnem pokalu in čeprav me je biatlonska družina posvojila, je bilo naporno," se je spominjal sezone 2022/23.

"Le malo športov te lahko tako povzdigne ali pa ti zlomi srce, kot je biatlon." Foto: Reuters

A z dobrimi predstavami je padel v oči ameriški reprezentanci. Campbellova starša sta Američana, ki sta leta 1993 emigrirala v Novo Zelandijo, tako da je imel tudi mladi biatlonec dvojno državljanstvo. "Pogoltniti sem moral nekaj nacionalnega ponosa, moja identiteta je namreč bila, da sem edini "kivi" v biatlonu, a odločitev je bila prava. Bila je najboljša mogoča stvar zame," pravi. Tako je imel prvič v karieri podporo resne, organizirane reprezentance in je hitro napredoval. Mladi Novozelandec je tako izbral pot, ki jo je leta 2010 tudi mladi Hrvat Jakov Fak, ko je prestopil v slovensko vrsto.

"Le malo športov te lahko tako povzdigne ali pa ti zlomi srce"

Na Novi Zelandiji se je naučil teči na smučeh. Odraščal je namreč v goratem območju Južnega otoka, v mestu Wanaka, ki je blizu smučarskega tekaškega središča Snow Farm. Na smuči ga je kot otroka zvabila soseda Mary Lee, soustanoviteljica "snežne farme", in hitro ga je potegnilo v ta šport. Biatlon pa je spoznal naključno na pripravah z avstralskimi vrstniki v Italiji. Pri 16 letih je tako poprijel še za puško in se popolnoma predal biatlonu. "Le malo športov te lahko tako povzdigne ali pa ti zlomi srce, kot je biatlon," pravi danes, ko je še uveljavljen lovec na smučeh.

V svetovnem pokalu še nikoli ni stal na stopničkah, s svetovnega prvenstva se vrača z dvema srebrnima medaljama. Foto: Reuters

Streljanje je ključno, še meni. "Če ne znaš streljati, je lahko biatlon prav beden, če pa znaš, pa je neizmerno zabaven," pravi. Slovi po svoji sproščeni naravi, je šaljivec in si tudi porazov ne jemlje preveč k srcu. "Sem velik pristaš tega, da je treba stvari ohraniti lahkotne. Seveda so razočaranja, seveda mi ni vseeno. Ljudje včasih težko razumejo, da se lahko zabavaš in ti je ob tem vseeno mar. Če povem kakšno šalo, še ne pomeni, da nisem profesionalen. Neštetokrat sem že slišal, da moram biti bolj profesionalen, a to se ne bo zgodilo prav kmalu," pravi.

Plankov prijatelj

V tem pogledu ni nič čudnega, da je dober prijatelj našega reprezentanta Lovra Planka. Tudi ta slovi po bolj sproščenem odnosu do športa, kar seveda ne pomeni, da mu je zanj vseeno. Planko bi si želel, da bi bil še nekoliko bolj podoben novozelandsko-ameriškemu prijatelju. "On je še malce bolj sproščen oziroma se nekako zna bolj prepustiti toku," je Planko povedal pred dnevi za TV Slovenija.

