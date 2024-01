Prvi polčas je bil za pozabo, saj košarkarji Dallas Mavericks niso razvili igre, ki bi navdušila in peljala v smeri zmage. Ostrejše besede glavnega trenerja Jasona Kidda med odmorom so zalegle, da smo v nadaljevanju spremljali povsem drugačno podobo domačega moštva.

"Vso pravico ima, da nas opozori. In vesel sem, da nas je," je govor Kidda med polčasoma pozdravil Luka Dončić. "Mislim, da smo se med odmorom dobro pogovorili. Ponosen sem na fante, kako so se odzvali, ker pogovor ni bil lep," je dodal prvi mož stroke.

Dončić pohvalil Hardawaya

Zaostanek 16 točk ob začetku tretje četrtine so hitro spremenili v prednost in jo nato v dramatičnem zaključku dvoboja uspeli zadržati ter se veselili zmage (131:129).

Pri režiranju delnega izida 25:6 je imel ključno vlogo Tim Hardaway Jr., ki je bil na koncu s 36 točkami drugi strelec Dallas Mavericks, medtem ko je Dončić končal tekmo pri 45 točkah, 15 asistencah in 9 skokih – en skok mu je torej le zmanjkal do trojnega dvojčka.

"Izjemno je odigral. Ni pretiraval, a je bil kljub temu zelo agresiven. Težko nas je pokriti, ko mu gre. Težko nas je podvajati. Podajali smo mu in je zadeval. Ko je tako vroč, ga je težko zaustaviti," je Dončić pohvalil soigralca.

"Če bom jaz to naredil, bo podžgalo druge"

Pri Mavsih se zavedajo, da je eden od ključev dobra obramba. In to so pokazali v tretji četrtini, v kateri so prejeli le 12 točk, medtem ko so jih v drugi kar 42. "Agresivni smo bili. Dobro smo igrali v obrambi. Skušam več govoriti v obrambi. Dati več energije ekipi. Če bom jaz to naredil, bo podžgalo druge. Večkrat moram to narediti," izpostavlja zvezdnik Dallasa.

Znova je na parketu prebil največ časa med vsemi. Kar 43 minut je bil v igri in je celo drugi v ligi NBA po številu minut na tekmo. "Težko je bilo. Tri tekme v zadnjih štirih dneh. Domov moram," je Luka povedal, da je utrujen in potrebuje počitek.

A prav veliko ga ne bo, saj bo s soigralci že v noči na četrtek gostoval pri najboljši ekipi zahodne konference Minnesoti Timberwolves.

Dallas je trenutno na sedmem mestu zahodne konference in je zmago oddaljen od šestega mesta, ki še vodi neposredno v končnico, medtem ko mesta od sedem do deset omogočajo dodatne kvalifikacije.