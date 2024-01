Noč na torek bo znova kratka za ljubitelje lige NBA in Luke Dončića, saj njegove Dallas Mavericks čaka obračun z Orlando Magic. Mavs v zadnjem času kljub odličnim predstavam slovenskega asa ne blestijo, izgubili so zadnjih pet od sedmih tekem. Proti Orlandu pa bodo poskušali tudi prekiniti niz treh zaporednih domačih porazov, več jih zaporedoma v tej sezoni v American Airlines areni še niso doživeli.

Manj kot 24 ur po zmagi na gostovanju pri Phoenixu (113:98) čaka košarkarje Orlando Magic gostovanje v American Airlines areni pri Dallas Mavericks in Luki Dončiću. Ta je na zadnjih dveh srečanjih skupno dosegel kar 101 točko, še posebej je blestel na srečanju z Atlanto, ko je dosegel kar 73 točk. Na zadnjih dveh obračunih je tako v povprečju dosegel kar 50 točk in trojni dvojček na tekmo (10 skokov, 12 asistenc). "Res sem utrujen. Komaj čakam, da grem spat. Če trenerji hočejo, da igram ves čas, potem bom igral ves čas. To ni težava," je po zadnjem porazu s Sacramentom v soboto dejal vidno izmučeni Dončić, ki ga zdaj s soigralci čaka nova pomembna preizkušnja.

Dončić je v tej sezoni s povprečjem 34,4 točke drugi strelec lige, z 9,4 asistence pa se na lestvici lige uvršča na tretje mesto. Ob tem na parketu preživi kar 37,3 minute na tekmo, kar je druga največja povprečna minutaža med vsemi košarkarji v ligi. Edini košarkar Dallasa, ki v povprečju na parketu še preživi več kot 30 minut, je Kyrie Irving, ki pa bo zaradi poškodbe prsta izpustil še četrto zaporedno tekmo. Poleg Irvinga, ki bo zagotovo v vlogi gledalca, so pod vprašajem nastopi Danteja Exuma, Derricka Jonesa jr. in Dwighta Powlla, hkrati pa trener Dallasa Jason Kidd, ki je v zadnjem času na udaru kritikov, še ne ve, ali bo lahko z gotovostjo računal tudi na Maxija Kleberja.

Jason Kidd se je znašel na udaru navijačev Dallasa. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ko pogledamo, kaj je Luka storil na zadnjih dveh tekmah, je neverjetno. Naredi vse, kar od njega želimo, zdaj mu moramo le najti pomoč v preostalih soigralcih. Na tem področju moramo biti bolj konsistentni, a imamo tudi nekaj težav s poškodbami," je po zadnjem porazu dejal strateg Kidd.

Dallas, ki je trenutno osma ekipa zelo izenačene zahodne konference (25-21), zdaj čaka še drugi medsebojni obračun z Orlandom v tej sezoni. Na prvem so 6. novembra lani s 117:102 slavili Mavericks, Dončić pa je bil z 29 točkami takrat prvi strelec srečanja – na drugi strani je bil z 22 najučinkovitejši Paolo Banchero. Ta je bil najbolj strelsko razpoložen tudi na nedeljski tekmi s Phoenixom, na kateri je dosegel 26 točk. Pri Orlandu, ki je trenutno na sedmem mestu vzhodne konference (24-22), je tokrat na listi poškodovanih le Garry Harris. Na zadnjih šestih tekmah so zmagali le dvakrat, na zadnjih treh tekmah, ki so jih dobili (Phoenix, Miami New York), pa so tekmeca pustili pod mejo stotih doseženih točk.

Liga NBA, 29. januar

Lestvica

Preberite še: