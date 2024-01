V košarkarski ligi NBA je na delu vodilna ekipa zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander in gromovniki 33 zmago v sezoni in šesto zapored lovijo pri Pistons v Detroitu. Ti so z vsega petimi zmagami in kar 40 porazi trenutno daleč najslabša ekipa lige. Poraz Oklahome bi bil veliko presenečenje.