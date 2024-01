Dallas brez najboljših proti najboljši ekipi zahoda

V zelo izenačeni zahodni konferenci lige NBA šteje vsaka tekma. Med vodilnima Minnesoto (33 zmag, 14 porazov) in sedmim Dallasom (26-21) je le sedem zmag razlike. Dallas ima tudi pred 11. Houston Rockets in 12. Golden State Warriors le štiri oziroma šest zmag prednosti. Prvih šest ekip se neposredno uvrsti v končnico, tiste med sedmim in desetim mestom pa igrajo tako imenovano play-in. Redni del je sicer trenutno malo čez polovico. Tekma z Minnesoto je za Dallas 48 od 82. Na njej pa manjkajo Luka Dončić (gleženj), Kyrie Irving (palec), Dereck Lively II. (nos), Dante Exum (koleno) in Derrick Jones ml. (zapestje). Vemo, da je Luka nepogrešljiv član Mavericksov, ob zadnji zmagi s 131:129 nad Orlando Magici je dal 45 točk. Dallas in Minnesota igrata že četrtič to sezono, nazadnje so Mavericks zmagali s 115:108, s 35 točkami pa je bil prvi strelec Irving.

Nabor 2024 v dveh dneh

Nabor košarkarjev bo letos potekal v dveh dneh. Prvi krog bo na sporedu 26. junija v Barclays Centru v Brooklynu, drugi pa dan pozneje v studiu medijske hiše ESPN. V vsakem krogu bo 30 ekip v najmočnejši košarkarski ligi na svetu lahko izbralo po enega mladega igralca. Dosedanji nabori so bili vselej v enem večeru.

Liga NBA, 31. januar

Lestvica