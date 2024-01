Nekdanji zvezdnik lige NBA aretiran zaradi orožja in marihuane

Ameriški košarkar in dvakratni prvak severnoameriške lige NBA Rajon Rondo je bil konec tedna aretiran v ameriški zvezni državi Indiana zaradi posedovanja strelnega orožja in drog, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Državna policija Indiane je v torek zjutraj v sporočilu za javnost zapisala, da je 37-letni Rondo vozil črno Teslo, ki jo je policist ustavil v nedeljo, potem ko je klicatelj sporočil, da vozilo brezobzirno vozi v okrožju Bartholomew, navaja dpa.

Policist je med tem iz avtomobila zaznal vonj po marihuani in ga preiskal. Pri nekdanjem košarkarskem zvezdniku so našli marihuano, pripomočke za prepovedane droge in strelno orožje. Po navedbah policije Rondo "ne sme posedovati orožja, saj je proti njemu izdana odredba o zaščiti". Mladoletnika, ki je bil zraven v avtomobilu, pa so predali družinskemu članu, so sporočili na oddelku.

Štirikratni udeleženec tekme zvezd je bil tako aretiran zaradi prekrška posedovanja marihuane, pripomočkov za uživanje drog in prepovedanega strelnega orožja. Odpeljali so ga v zapor okrožja Jackson in ga po plačilu varščine izpustili.

Kmalu bo določen datum prvega nastopa Ronda pred višjim sodiščem okrožja Jackson, so še dodali pri policijski upravi.

