Irvingu ni uspelo, Dončić bo edini

Člani začetnih peterk zahodne in vzhodne konference lige NBA za zvezdniški košarkarski spektakel All-Star v Indianapolisu (18. februar) so znani že nekaj časa, v noči na petek pa so trenerji vseh 30 klubov potrdili še preostale udeležence dvoboja. Luka Dončić bo edini košarkar Dallasa, njegov zvezdniški soigralec Kyrie Irving je prejel premalo glasov. Na delu bodo trije novinci, med njimi tudi dober Dončićev znanec Jalen Brunson.

Poleg Jalena Brunsona, ki je se je v ligi NBA izkazal tudi v noči na petek in New Yorku do zmage nad Indiano pomagal s 40 točkami, bosta prvič udeleženca All-Star spektakla še Tyrese Maxey (Philadelphia) in Paolo Banchero (Orlando). V ekipi vzhodne konference bodo na klopi sedeli še Jaylen Brown (Boston – tretjič na tekmi All-Star), Julius Randle (New York – tretjič), Bam Adebayo (Miami – tretjič) in Donovan Mitchell (Cleveland – petič).

Trenerji so imeli zahtevno delo, brez nastopa na druženju zvezdnikov, kjer ne manjka zanimive košarke in ogromno točk, so ostali tudi tako dobri igralci, kot so Trae Young (Atlanta), Scottie Barnes (Toronto), Jimmy Butler (Miami), Pascal Siakam (Indiana), Kristaps Porzingis (Boston), Jarrett Allen (Cleveland) in še bi lahko naštevali.

Kapetan vzhodne ekipe bo osemkratni udeleženec All-Star tekme, Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), v začetni peterki so še Joel Embiid (Philadelphia – sedmič), Jayson Tatum (Boston – petič), njegov klubski soigralec Damian Lillard (Milwaukee – osmič) in Tyrese Haliburton (Indiana – drugič).

Stephen Curry bo dvoboj All-Star začel kot rezervist. Foto: Reuters

V zahodni ekipi ni novincev. Dvoboj All-Star bodo na klopi začeli Stephen Curry (Golden State – desetič na All-Star tekmi), Anthony Edwards (Minnesota – drugič), Devin Booker (Phoenix – četrtič), Kawhi Leonard (LA Clippers – šestič), Paul George (LA Clippers - devetič), Karl-Anthony Towns (Minnesota – četrtič) in Anthony Davis (LA Lakers – devetič).

Brez nastopa so ostala tako znana imena, kot so Kyrie Irving (Dallas), De'Aaron Fox (Sacramento), James Harden (LA Clippers), Lauri Markkanen (Utah), Domantas Sabonis (Sacramento) in Alperen Şengün (Houston).

NIkola Jokić in Luka Dončić bosta znova soigralca na zvezdniški tekmi All-Star. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kapetan zahodne ekipe je LeBron James, ki bo letos nastopil na jubilejni in rekordni 20. All-Star tekmi. S tem bo presegel rekord, ki si ga je delil z drugo legendo Lakersov Kareemom Abdulom-Jabbarjem. V začetni peterki zahoda bodo še Nikola Jokić (Denver – šestič), Kevin Durant (Phoenix – 14.), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City – drugič) in slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki bo na tekmi najboljših nastopil petič, od tega že četrtič kot član začetne postave. In to vse že pred 25. rojstnim dnem!