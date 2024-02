Jokić s 15. trojnim dvojčkom, Orlando ugnal Minnesoto, Zion v izdihljajih razžalostil San Antonio

Denver Nuggets so prišli do 34. zmage, ob kateri je bil znova prvo ime Nikola Jokić.

Denver Nuggets so prišli do 34. zmage, ob kateri je bil znova prvo ime Nikola Jokić. Foto: Guliverimage

Aktualni prvaki Denver Nuggets so za 34. zmago sezono ugnali Portland Trail Blazerse (120:108), prvi zvezdnik Nikola Jokić je vknjižil že 15. trojni dvojček sezone, sicer pa 120. v karieri. Vodilno moštvo zahoda Oklahoma je premagalo Charlotte, drugouvrščena Minnesota pa je izgubila z Orlandom. Vroče je bilo na obračunu med San Antonio Spurs in New Orleans Pelicans, ki ga je po košu Ziona Williamsona (33 točk) v zadnjih sekundah s 114:113 dobil zadnji.

Deset obračunov lige NBA je prinesel petek. Prvaki iz Denverja so po porazu proti vodilni Oklahomi tokrat na domačem parketu upravičili vlogo favorita proti Portlandu. Z izjemo redkih minut v drugi četrtini so vodili vso tekmo, a večkrat zapravili dvomestno prednost. V zadnji četrtini so le strnili vrste in srečanje končali v svojo korist.

Ob 34. zmagi sezone je bil znova prvo ime Nikola Jokić, ki je neumorno skakal in se podpisal pod 15. trojni dvojček sezone, 120. kariere. Srbski center je srečanje končal s 27 točkami, kar 22 skoki in 12 asistencami. Pri Portlandu sta Scoot Henderson in Anfernee Simons tekmo končala s 30 oziroma 29 točkami. Denver ostaja četrti v zahodni konferenci, Portland je na predzadnjem, 14. mestu.

Oklahoma uspešna,

Vodilno moštvo zahoda Oklahoma je zanesljivo odpravilo Charlotte Hornets, Shai Gilgeous-Alexander je k 34. zmagi sezone dodal 31 točk in 9 asistenc. Tik za njimi ostajajo Minnesota Timberwolves, ki so jim tretjo zaporedni zmago preprečili Orlando Magic (108:106), Paolo Banchero je k zmagi prispeval 23 točk, Rudy Gobert in Anthony Edwrads sta ob porazu končala z 22 točkami, Gobert pa je vpisal še 16 skokov.

Shai Gilgeous-Alexander je k zmagi vodilnega moštva zahodne konference prispeval 31 točk in devet asistenc. Foto: Reuters

Ob Oklahomi in Denverju je bil uspešen tudi LA Clippers, ki po zmagi nad Detroitom ostaja na tretjem mestu zahoda. Voz Kalifornijcev je vlekel Kawhi Leonard (33 točk), pri poražencih sta največ točk dosegla Jaden Ivey (28) in Bogdan Bogdanović (26).

Vroče je bilo na obračunu v San Antoniu, kjer so domači vodili praktično vso tekmo, New Orleans Pelicans so v začetku zadnje četrtine prišli do drugega vodstva na tekmi. Sledila je tesna končnica, v tej pa dobre tri sekunde pred koncem srečanja koš Ziona Williamsona po protinapadu, za zmago s 114:113. Prvi izbor nabora leta 2019 je tekmo končal s 33 točkami in osmimi skoki. Pelicans so na zadnjem mestu zahoda, ki prinaša neposredno končnico, San Antonio je zadnji.

Koš Ziona Williamsona za zmago:

Atlanta je za tretjo zaporedno zmago premagala sedmo moštvo zahoda Phoenix. Prevladoval je dvojec Kevin Durant (35 točk, 8 skokov, 8 asistenc) in Devin Boooker (24), pri poražencih je Trae Young 32 točkam dodal 15 asistenc.

Košarkarji Indiane so se je ujeli v primež porazov, tretjega zaporednega jim je prizadejal Sacramento Kings, pri katerem je Domantas Sabonis končal s 26 točkami, 11 skoki in sedmimi asistencami. Prvo ime domačih ob porazov je bil Bennedict Mathurin z 31 točkami.

Osmi Miami je slavil v Washingtonu, Golden State Warriors pri Memphisu, Houston pa je doma visoko odpravil Toronto.

Dallas pričakuje Milwaukee

Še bolj zanimivo bo v noči na nedeljo, ko Dallas Mavericks gostijo Milwaukee Bucks. Ti sodijo v najožji krog favorit za naslov prvaka to sezono, so pa izgubili zadnji dve tekmi. New York Knicks pa bodo v Madison Square Gardnu igrali za deseto zaporedno zmago. Nasprotnik bodo Los Angeles Lakers.

Liga NBA, 2. februar:

Lestvica: