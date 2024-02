Velika vrnitev in veliko zadovoljstvo, Dončić najboljši strelec lige

Košarkarji Dallas Mavericks so po dveh porazih vendarle okusili slast zmage. In to na gostovanju pri sicer oslabljeni domači zasedbi Philadelphii 76ers, ki je med drugim igrala brez osrednjega zvezdnika Joela Embiida. Zato pa je imel Dallas v svojih vrstah po daljšem času spet oba. Luko Dončića je lahko tako nekoliko razbremenil Kyrie Irving, ki se je vrnil po šestih tekmah počitka in bil tudi najboljši strelec ob zmagi s 118:102. Luka Dončić, ki je bil zaradi težav z gležnjem vprašljiv za nastop, se je tokrat zaustavil pri 19 točkah, 8 skokih in treh asistencah. Navkljub nekoliko manj vroči noči je postal prvi strelec lige.

Philadelphia 76ers : Dallas Mavericks 102:118 Oubre Jr. 19, Harris 17, Maxey 15; Irving 23, 8 as., 5 sk., Green 20, Dončić 19 (met za 3 4/10, za 2 2/5, prosti meti 3/5), 8 sk., 3 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 36 min.

Končno so v vrstah Dallas Mavericks dočakali vrnitev Kyrieja Irvinga, ki je zaradi težav s palcem na levi roki izpustil zadnjih šest obračunov. Teksašanom v zadnjem obdobju prav tako ni dobro kazalo, potem ko so na prejšnjih desetih obračunih le trikrat zapuščali zadovoljni parket.

"Frustrirajoče je bilo, ker nisem igral. Najtežje je biti poškodovan v tej ligi. Tekme so skoraj vsak dan in vse težje je, ko se staraš," je dal vedeti Irving.

Njegov povratek je tako prinesel dvojno zadovoljstvo. Hitro je pokazal razkošno znanje in bil s 23 točami in osmimi asistencami tudi prvi mož Dallasa, kar se sicer redko zgodi, saj je nekako "rezervirano" to mesto za Luko Dončića, ki se je tokrat zaustavil pri 19 točkah.

"Menim, da je Kai pustil igri, da pride do njega. Ničesar ni silil, nato pa začel dobivati ritem. Nato ste lahko videli, da je začel biti agresiven," je o Irvingu povedal glavni trener Jason Kidd.

Vrhunci tekme med Philadelphio in Dallasom

A ni kazalo, da bodo Mavs prišli do gladke zmage na gostovanju pri Philadelphii 76ers, ki je med drugim igrala brez poškodovanega zvezdnika Joela Embiida (poškodba meniskusa v kolenu). V drugi četrtini so namreč domači vodili z 11 točkami naskoka, ko je na semaforju pisalo 45:34, a so gostje v zaključku prvega polčasa ujeli priključek pri 53:57 in dali vedeti, da so prišli po zmago.

Dončić prvi strelec lige NBA Povprečje Luke Dončića navkljub 19 točkah še vedno ostaja izvrstno, potem ko na tekmo dosega 34,5 točke. Po torku je postal tudi prvi strelec lige NBA, navkljub dejstvu, da se lahko Joel Embiid pohvali s številko 35,3 točke na tekmo, a centru 76ers primanjkuje število tekem (izpustil je že 14 tekem v sezoni), da bi se po pravilih lige NBA uvrstil na lestvico najboljših. Najboljši strelci po pravilih lige NBA: 1. Luka Dončić 34.5 2. Giannis Antetokounmpo 31.3 3. Shai Gilgeous-Alexander 31.1 4. Kevin Durant 28.3 5. Donovan Mitchell 28.2

V tretji četrtini smo nato še vedno spremljali izenačen obračun, vodstvo pa je Dallasu s trojko pri 72:70 priboril Dončić. In takrat se je začel niz Mavs, ki se je končal z delnim rezultatom 22:7. Dobrih osem minut pred zadnjim zvokom sirene je bilo tako 92:77, trojke pa se je v tistem trenutku veselil Jarden Hardy.

Dobrodošla vrnitev Kyrieja Irvinga. Foto: Reuters

Gostje niso bili vroči le v napadu, ampak so dobro zaigrali tudi v obrambi. Domače so namreč v drugem delu igre zaustavili pri le 45 točkah, od tega so jim v tretji četrtini dopustili zgolj 17 točk. Prednost Dallasa je narasla celo na +22 tik ob koncu tekme, ko je bilo 118:96.

Zmaga in vrnitev Irvinga sta bila za moštvo iz Teksasa potrebna kot voda v puščavi. Irving je bil odsoten od 22. januarja, ko si je na tekmi proti Boston Celtics poškodoval palec na levi roki. Mavs so med njegovo odsotnostjo zabeležili 2 zmagi in 4 poraze. Nasprotniki so v tem času pogosto podvajali slovenskega košarkarskega virtuoza Dončića, zdaj pa se je Luka spet lahko nekoliko razbremenil, saj Irving premore ogromno napadalnega znanja in izvirnosti.

Vrhunci igre Luke Dončića

In naslednji izziv bo zanj prav poseben. Dallas bo namreč že v noči na sredo gostoval pri Brooklyn Nets, od koder je tudi prišel v vrste teksaškega moštva.

Z zmago so košarkarji Dallasa zdaj na osmem mestu v zahodni konferenci in za rešilnim šestim mestom, ki neposredno vodi v končnico, zaostajajo za dve zmagi. V tem trenutku, če bi se redni del končal, pa bi jih čakale dodatne kvalifikacije za vstop v končnico.

"Smo ena tistih ekip, na katero je treba računati, ko smo povsem zdravi. Pokazali smo sposobnost igranja z najboljšimi in jih tudi premagovali. Zdaj moramo samo ostati zdravi in najti doslednost v tem procesu," je Irving optimističen pred nadaljevanjem.

